Microsoft ridisegna Office per la produttività

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato un completo restyling per le sue app Office per dispositivi mobile (Outlook, OneDrive, Word, Excel e PowerPoint). Le nuove app sono state progettate utilizzando i criteri del Fluent Design e sono state pensate per portare la produttività su dispositivi mobile ad un livello superiore. Le app ora hanno un design visivo più coerente, che include nuove icone, schermate iniziali, schede e altro.

Le funzionalità per la produttività come Play My Emails consentiranno agli utenti di ascoltare la loro casella di posta come se fosse un podcast e Read Aloud svolgerà una funzione simile nelle app Word e Office. Sarà pure possibile utilizzare il proprio smartphone per scansionare rapidamente documenti e tabelle su Office e OneDrive. Microsoft ha riconosciuto che, nonostante gli utenti trascorrano fino a quattro ore al giorno sui loro telefoni, ogni sessione di utilizzo duri una media di soli 20-30 secondi. Dunque, la società ha lavorato duramente per consentire agli utenti di poter sfruttare al massimo le app in questo breve lasso di tempo.

Le nuove app Office, dunque, sono state riprogettate tenendo bene a mente questo importante elemento. Microsoft afferma che sono in arrivo anche le versioni ridisegnate di Teams, Yammer e Planner. Inoltre, la società ha deciso di condividere nuovi tool con sviluppatori di app di terze parti, in modo che altre app possano abbracciare questi elementi di design e puntare maggiormente su questo concetto di produttività.

Un progetto molto importante che mostra ancora una volta come Microsoft punti a voler portare la migliore esperienza d’uso possibile del suo ecosistema software anche all’interno dei dispositivi mobile.