Microsoft rilascia il Patch Tuesday di dicembre

Puntuale come ogni mese, Microsoft ha rilasciato il suo Patch Tuesday del mese di dicembre 2019. Accanto a molteplici aggiornamenti per Windows 10, la casa di Redmond ha distribuito una serie di patch anche per Windows 7 e Windows 8.1. Come ben noto, trattasi di aggiornamenti qualitativi che vanno a risolvere bug e a chiudere soprattutto falle di sicurezza. Niente nuove funzionalità, dunque, ma solamente correttivi. Aggiornamenti obbligatori e quindi se non sarà l’utente ad installarli, ci penserà in automatico il sistema operativo.

Entrando nei dettagli, per chi utilizza PC con ancora a bordo Windows 8.1, Microsoft ha distribuito la patch KB4530702. Il change log è davvero minimale e riguarda solamente un intervento sul Kernel del sistema operativo. Disponibile anche un aggiornamento solo di sicurezza, KB4530730, che però deve essere scaricato manualmente.

Per quanto concerne, invece, Windows 7, la casa di Redmond ha distribuito la patch KB4530734. Le note di rilascio sono sostanzialmente identiche a quelle di Windows 8.1. Anche in questo caso è disponibile un aggiornamento che riguarda solamente la sicurezza, identificato dalla sigla KB4530692 e che deve, però, essere scaricato manualmente.

Per quanto riguarda Windows 7, vale la pena notare che questo è il secondo ultimo aggiornamento che Microsoft rilascerà prima di interrompere definitivamente il suo supporto. Per chi ancora utilizza Windows 7, dunque, il suggerimento è quello di migrare rapidamente a Windows 10 per non trovarsi con un PC obsoleto ed esposto a rischi per la sicurezza.

Per quanto concerne questi aggiornamenti, si suggerisce di installarli quanto prima attraverso il canonico strumento di Windows Update. Al termine dell’installazione sarà richiesto di riavviare il PC per rendere effettive le modifiche apportate.