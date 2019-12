Windows 10 supporta le chiamate tramite Android

Filippo Vendrame,

Your Phone (Il tuo telefono) è un’applicazione chiave dell’ecosistema di Windows 10 che permette di mettere in comunicazione un PC con uno smartphone Android. L’obiettivo finale del progetto di Microsoft è quello di consentire di poter utilizzare alcune delle principali funzionalità degli smartphone direttamente dal computer. Adesso, quest’applicazione fa un deciso salto in avanti, permettendo agli utenti che “connettono” il loro smartphone Android ad un PC Windows 10 di poter gestire le telefonate direttamente dal computer.

I più attenti si ricorderanno che questa nuova funzionalità era già stata annunciata ma sino ad ora era stata nelle mani solamente degli Insider per tutti i test del caso. Adesso, Microsoft ha deciso di offrirla a tutti quanti. Dunque, tutti coloro che dispongono di uno smartphone Android con la versione 7.0 o superiore del sistema operativo potranno sfruttare questa possibilità. Ovviamente sia sul telefono che sul PC deve essere presente l’app Your Phone (Il tuo telefono). Inoltre, i due dispositivi devono essere connessi tra loro via Bluetooth.

La funzione consente agli utenti di ricevere ed effettuare chiamate dal PC, accedere ai contatti e visualizzare la cronologia delle chiamate. È anche possibile trasferire una chiamata sul telefono, nel caso in cui sia necessario allontanarsi dalla scrivania e continuare la chiamata.

Una novità, dunque, molto importante che permette di gestire le telefonate mentre si lavora al computer senza doversi scomodare nel prendere lo smartphone dalla tasca. Your Phone (Il tuo telefono), di recente, aveva ricevuto anche ulteriori novità come il supporto per l’input di una penna, la funzione di mirroring dello schermo e altro ancora.

L’aggiornamento dell’app per Windows 10 sarà distribuito progressivamente e quindi questa novità potrebbe non essere da subito disponibile per tutti.