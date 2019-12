PowerWatch Series 2 non ha bisogno di ricarica

Candido Romano,

PowerWatch Series 2 è lo smartwatch che utilizza il calore corporeo e l’energia solare per ricaricare la batteria: è ora disponibile per la spedizione a coloro che lo hanno preordinato, ma può essere anche acquistato sul sito ufficiale per 549 euro. Ci sono due edizioni, Premium e Luxe: uno smartwatch sempre acceso che si ricarica grazie all’energia termoelettrica che sviluppa l’utente mentre lo indossa, grazie al motore MATRIX che assorbe il calore generato dal corpo e lo trasforma in energia elettrica. In questo modo l’orologio si ricarica senza bisogno di toglierlo ed è sempre pronto.

Il Series 2 è stato progettato con generatori termoelettrici ottimizzati e una tecnologia di fotocellule solari che ne aumenta la potenza e l’efficienza, offrendo anche una nuova serie di caratteristiche come il monitoraggio della frequenza cardiaca, un display LCD a colori e la funzione GPS. PowerWatch Series 2 è può servire quindi per mappare la propria corsa, escursione o passeggiata, senza bisogno di portare con sé il cellulare.

Misura anche il calore corporeo in relazione al consumo calorico, fornendo a chi lo indossa maggiore precisione nel monitoraggio delle calorie. Dato che non ha mai bisogno di essere ricaricato lo si può indossare per tutta la notte e controllare i ritmi di sonno in tempo reale e con risultati precisi. Inoltre l’applicazione PowerWatch companion per iOS e Android fornisce metriche di salute e fitness ancora più utili, tra cui il ritmo, la distanza, i passi, il sonno e la cadenza.

Il PowerWatch Series 2 è resistente all’acqua fino a 200 metri di profondità ed è compatibile con piattaforme fitness di terzi come Apple HealthKit e Google Fit. Nel 2020 infine arriverà un aggiornamento per gli sviluppatori interessati a creare ulteriori funzioni a basso consumo per il sistema operativo PowerWatch personalizzato