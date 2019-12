Zalando punta sull’impatto zero

Filippo Vendrame,

Zalando, la piattaforma online europea leader in ambito moda e lifestyle, sceglie la strada dell’impatto zero e fa un’importante promessa e cioè quella di ridurre a zero le emissioni relative a operazioni, consegne e resi. Una promessa che riguarda soprattutto le attività connesse alle strutture a gestione diretta, al trasporto e agli imballaggi. Questo impegno fa parte della nuova strategia di sostenibilità “do.MORE” per raggiungere un impatto positivo netto a livello sociale e ambientale.

Un ambizioso progetto che permetterà di raggiungere gli obiettivi dell’accordo sul clima di Parigi sulle proprie operazioni in anticipo rispetto alla scadenza stabilita. Nel 2019, l’azienda è passata a oltre il 90% di energia rinnovabile in tutte le sedi. Le emissioni di CO2 non eliminate dai miglioramenti operativi come il passaggio alle energie rinnovabili, l’accorpamento degli ordini oppure le opzioni di consegna eco-sostenibili saranno compensate.

Entro il 2023, la società si pone l’obiettivo di utilizzare gli imballaggi in grado di ridurre al minimo gli sprechi e recuperare i materiali, eliminando in particolare l’utilizzo della plastica monouso. Comunque, già ora le scatole di Zalando per le spedizioni sono realizzate con materiali riciclati al 100%, le buste sono composte dall’80% di plastica riciclata, mentre le beauty bags sono state convertite alla carta riciclata al 100%.

In aggiunta, ZIGN, la private label di Zalando, si impegna a raggiungere la piena sostenibilità entro la primavera/estate 2020, diventando così il brand di punta ecosostenibile di Zalando. L’assortimento, è stato esteso da calzature e accessori all’abbigliamento per offrire qualità, durata e sostenibilità. Tutti gli articoli della collezione primavera/estate 2020 saranno segnalati con una etichetta di “Sostenibilità” nel Fashion Store. Zalando evidenzia con questa etichetta i prodotti che soddisfano uno dei criteri di sostenibilità dell’azienda, in ambito sociale, ambientale e di tutela degli animali. I criteri sono allineati agli standard e alle best practice internazionali del settore.

Con l’obiettivo di diventare la piattaforma di moda sostenibile con un impatto netto positivo per le persone e per il pianeta, l’azienda si è impegnata a ridurre l’impatto ambientale e a promuovere il benessere delle persone, nonché a implementare un approccio circolare e scelte più sostenibili. Tra gli altri obiettivi, entro il 2023, Zalando applicherà il principio della circolarità e si impegna a estendere il ciclo di vita di 50 milioni di prodotti moda. Nel 2019, l’azienda prevede di estendere il ciclo di vita di circa un milione di articoli attraverso la piattaforma di rivendita Zalando Wardrobe.