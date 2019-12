RomaXmasCamp: come si è evoluta la rete in 10 anni

Filippo Vendrame,

RomaXmasCamp è il barcamp natalizio che si terrà sabato 21 dicembre dalle 9.00 alle 18.00 a BinarioF, il “centro di Facebook per lo sviluppo delle competenze digitali in Italia” sito in Via Marsala n. 29/H (c/o HUB di LVenture e LUISS EnLabs) Stazione Termini, Roma. Il tema dell’appuntamento è “Come è cambiata la rete negli ultimi dieci anni?”. A questa interessante domanda e a quesiti “Come la viviamo e abitiamo oggi rispetto al passato?”, “Come è cambiato il nostro approccio al Natale con le tecnologie?” e “Quali previsioni per il futuro?”, risponderanno i relatori presenti proponendo riflessioni e casi studio ad esempio del cambiamento e dei cambiamenti nella relazione: uomo-macchina-rete.

In programma, diversi relatori, dalle esperienze profesionali più disparate, che si alterneranno, nelle loro riflessioni sul digitale, su vari temi come le storie di vita personale che si intrecciano con l’internet fino a diventare storie di vita professionali, cyberbullismo, mondi virtuali, social media e giornalismo on line, coding for kids, digital e influencer marketing, digital transformation e business models.

Un appuntamento importante e sicuramente ricco di tantissimi spunti che vedrà protagonisti 21 speaker tra blogger, giornalisti e professionisti della rete, della prima e della seconda era della blogosfera italiana, alternarsi per fare il punto della situazione sul come sia cambiato il web e quali cambiamenti siano avvenuti, nei vari settori, negli ultimi dieci anni.

Francesca Ferrara, ideatrice dell’evento e newsmakerdirete, commenta:

Il primo barcamp natalizio, fu realizzato a Roma il 19 dicembre nel 2009. Da allora sono trascorsi dieci anni. Per l’anniversario, Il 21 dicembre, sarà l’occasione per fare il punto della situazione sullo status del ‘cambiamento’ tra passato e presente con occhio al futuro. Il dato rilevante di questa edizione è la forte presenza di partecipazione femminile: 14 relatrici e 7 relatori. La memoria dei tempi passati è stata ricostruita, come ponte tra l’ieri e l’oggi, in vari post sul sito xmasbarcamp.it, realizzato da Valentina Cinelli che ha curato il progetto grafico e la comunicazione sui social.

Supportano l’evento: gli alberghi Santina e Universo Best Western, BagMeDo, Pasticceria Mennella, Confetti Maxtris e BuzzDetector. La partecipazione all’evento è gratuita ma è necessario iscriversi preventivamente.