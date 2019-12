Microsoft svela i Games With Gold di gennaio 2020

Filippo Vendrame,

Microsoft ha svelato i titoli della promozione Games with Gold del mese di gennaio 2020 per gli utenti Xbox One e Xbox 360. Per i pochi che ancora non la conoscessero, trattasi della promozione che offre ogni mese ben due giochi in omaggio sia ai possessori di una console Xbox One che a tutti coloro che possiedono la vecchia ma ancora valida console Xbox 360. Per poterne usufruire, però, è necessario essere iscritti al programma in abbonamento Xbox Live Gold che offre anche ulteriori vantaggi come il supporto al multiplayer nei giochi e l’accesso preferenziale ad una serie di scontistiche e promozioni.

Entrando nei dettagli dei Games With Gold di gennaio 2020, per i possessori delle console Xbox One, a partire dal primo del mese sarà disponibile il gioco Styx: Shards of Darkness. Dal 16 gennaio, invece, si potrà scaricare pure il titolo Batman: A Telltale Series. Molto interessanti anche le proposte per Xbox 360. Dal primo gennaio si potrà scaricare Tekken 6. Dal 16 del mese, invece, sarà disponibile il gioco LEGO Star Wars II: The Original Trilogy.

Grazie alla retrocompatibilità, i giochi in omaggio per Xbox 360 potranno essere scaricati ed eseguiti anche dai possessori di una console Xbox One. Per i possessori di questa console, i vantaggi sono doppi, quindi.

Nel complesso, trattasi di di una ghiotta opportunità per rinnovare il proprio parco giochi senza dover mettere ulteriormente le mani al portafoglio. Tutti i titolo in omaggio con Games With Gold potranno essere scaricati attraverso una sezione apposita della dashboard delle console. La promozione è un’esclusiva di Microsoft e quindi non potrà essere riscattata altrove.