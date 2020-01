GoDaddy estende la mission e presenta il nuovo logo

Luca Colantuoni,

GoDaddy, nota web company statunitense, ha svelato il nuovo logo che rispecchia l’impegno dell’azienda di sostenere milioni di persone in tutto il mondo che vogliono avere successo nel campo dell’imprenditoria. GoDaddy è conosciuta soprattutto per le sue attività di domain registrar e web hosting. Attualmente ha 19 milioni di clienti e oltre 9.000 dipendenti.

Il nuovo logo, denominato “the GO“, ha la forma di un cuore ottenuta sovrapponendo le lettere G e O. L’azienda statunitense afferma che il logo è la rappresentazione visuale dello spirito imprenditoriale, mentre la parola “GO” indica il primo o il prossimo passo nel settore dell’imprenditoria. Cameron Scott, Chief Brand Officer di GoDaddy, ha dichiarato che «il nuovo logo vuole lanciare un incoraggiamento alla community imprenditoriale, dimostrando che è possibile fare ciò che si ama e avere successo facendo leva sulle proprie risorse».

Il logo “the GO” esprime la mission dell’azienda, ovvero aiutare gli imprenditori a raggiungere i loro obiettivi, trasformando i loro sogni in realtà attraverso prodotti di qualità e servizi di consulenza. GoDaddy offre nuovi strumenti per le attività online, tra cui il servizio Siti Web + Marketing che combina una piattaforma per la creazione di siti web con gli strumenti di marketing utili alle piccole imprese. È stata anche aggiornata la piattaforma e l’offerta GoDaddy WordPress Hosting che semplifica la creazione di siti personalizzati.

Il team globale di consulenti, composto da oltre 6.000 GoDaddy Guides, supportano i clienti lungo tutto il percorso di crescita online, dalla scelta del nome alla creazione della presenza digitale, dalla progettazione alla gestione delle iniziative imprenditoriali e di marketing. Gianluca Stamerra, Regional Director per l’Italia, ha dichiarato:

GoDaddy rappresenta l’imprenditorialità inclusiva e aiuta chiunque voglia cambiare in meglio il proprio modo di lavorare e di vivere dando la possibilità di realizzare ogni iniziativa online. Indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda o dal background dei singoli imprenditori, GoDaddy è a disposizione per guidarli lungo la strada con consigli, supporto e tutti gli strumenti necessari per avere successo, dai primi passi nell’apertura di un e-commerce online fino alla spedizione del primo ordine, passando per una nuova campagna marketing.

