Acer annuncia TravelMate B3 e Chromebook 712

Luca Colantuoni,

Acer ha annunciato nuovi notebook durante la fiera annuale Bett dedicata al settore Education. I TravelMate B3 e Chromebook 712 sono quindi indirizzati agli studenti e pertanto sono stati realizzati per resistere all’ambiente scolastico. La dotazione hardware è sufficiente per soddisfare tutte le necessità degli alunni.

Acer TravelMate B3

Il TravelMate B3 ha ricevuto la certificazione MIL-STD-810G, quindi resiste agli urti, al versamento accidentale dei liquidi e ad altre sollecitazioni, come la pressione sul coperchio. Gli angoli sono rinforzati, mentre i bordi sono in gomma. Il notebook ha una schermo da 11,6 pollici e integra gli ultimi processori Intel Pentium e Celeron. Acer non ha comunicato le specifiche complete, ma nelle immagini si notano due porte USB Type-A, lo slot microSD, l’uscita HDMI e la porta RJ-45 per la connessione Ethernet.

Il produttore taiwanese offre anche il convertibile TravelMate Spin B3 che può essere utilizzato in quattro modalità, grazie alla rotazione dello schermo fino a 360 gradi. In dotazione c’è la stilo Wacom con tecnologia EAS. Entrambi i modelli saranno disponibili da aprile. I prezzi base sono 239 e 329 dollari.

Acer Chromebook 712

Anche il Chromebook 712 ha ricevuto la certificazione MIL-STD-810G e resiste ai versamenti accidentali di acqua. Lo schermo, disponibile anche in versione touch, ha una diagonale di 12 pollici e una risoluzione di 1366×912 pixel. La dotazione hardware comprende i processori Intel Core i3 fino alla decima generazione, 4 o 8 GB di RAM, 32/64 GB di storage, due porte USB Type-C, una porta USB Type-A, slot microSD, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0, webcam HD.

Il sistema operativo è ovviamente Chrome OS, ma si possono installare anche le app Android dal Google Plsy Store. Il Chromebook 712 sarà in vendita da maggio. Il prezzo base è 299 euro.