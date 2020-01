Samsung SAVE for Seniors, via alla seconda edizione

Luca Colantuoni,

Samsung ha annunciato l’inizio dei corsi per la seconda edizione di SAVE for Seniors. La prima edizione dell’iniziativa per i meno giovani ha riscosso un grande successo con la partecipazione di oltre 200 persone. Le lezioni, che si svolgeranno presso il Samsung Customer Service di Milano (via Giacomo Boni, 29), prevede tre moduli principali dedicati a smartphone, tablet e smart TV.

Il produttore coreano ha attivato 9 nuovi corsi con cadenza mensile (pausa da luglio a settembre) a partire dal 21 gennaio e fino al 15 dicembre 2020. Le sessioni di training, rivolte a persone con età compresa tra 65 e 89 anni, sono tenute dai dipendenti Samsung in forma volontaria. SAVE è infatti l’acronimo di SAmsung Volunteer Employee. L’obiettivo principale dell’iniziativa è fornire alcuni principi di tecnologia che possano facilitare la vita di tutti i giorni. Ma l’attività ha anche un fine nobile, ovvero fare compagnia alle persone sole, insegnandogli come coltivare le loro passioni, ad esempio cercare ricette, fare video chiamate con parenti lontani e registrare video messaggi per i nipoti.

Questi sono gli argomenti trattati durante gli incontri della durata di due ore (dalle 10:30 alle 12:30):

Utilizzo base di smartphone e tablet : impostare la rete Wi-Fi e attivare una connessione dati; scegliere le modalità dello smartphone (aereo, silenzioso, vibrazione); salvare un sito tra i preferiti; creare un indirizzo email e scaricare le app

: impostare la rete Wi-Fi e attivare una connessione dati; scegliere le modalità dello smartphone (aereo, silenzioso, vibrazione); salvare un sito tra i preferiti; creare un indirizzo email e scaricare le app Usare lo smartphone in sicurezza : impostare e scegliere la password migliore; impostare un blocco schermo sicuro; riconoscere email spam e maligne (phishing)

: impostare e scegliere la password migliore; impostare un blocco schermo sicuro; riconoscere email spam e maligne (phishing) Dare voce alle proprie passioni: modalità di utilizzo di una Smart TV (impostazioni base, telecomando, connessione a Internet, download di app); fare ricerche online da diversi dispositivi connessi (smartphone, tablet e Smart TV); ricercare video; effettuare una chiamata con Skype; creare un account su Facebook (e gestire le impostazioni della privacy)

Questo è invece il calendario completo di SAVE for Seniors a Milano: