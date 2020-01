Non udente fa causa a Pornhub: “Zero sottotitoli”

Marco Grigis,

Un utente colpito da problematiche all’udito ha deciso di far causa a Pornhub, il popolare portale per adulti, poiché i video proposti non dispongono di sottotitoli. È quanto conferma ABC News, nel sottolineare come l’azione legale sia stata intentata nello stato di New York, allo scopo di ottenere un risarcimento.

La causa è stata deposta presso le corti dell’Eastern District di New York da Yaroslav Suris, un residente della Grande Mela pronto a sottolineare come la maggior parte dei video presenti su Pornhub, RedTube e YouPorn non sia sottotitolata. Si tratterebbe, di conseguenza, di una violazione dell’Americans with Disabilities Act, la normativa approvata nel 1990 negli Stati Uniti per garantire alle persone affette da disabilità la “piena e uguale possibilità di godere di beni pubblici, servizi e strutture” rispetto alla popolazione generale. Dai documenti depositati, si apprende:

I siti che limitano l’accessibilità ai non udenti e a coloro che soffrono di problemi di udito sono discriminatori.

Corey Price, vicepresidente di Pornhub, ha rilasciato un breve commento sempre dalle pagine di ABC News:

Nonostante in genere non commentiamo le cause in corso, vorremmo approfittare di questa opportunità per sottolineare come su Pornhub sia presente una categoria sottotitolata.

La testata statunitense riferisce come Suris in passato abbia denunciato altre società media, come Fox News e il New York Post, proprio per l’assenza di sottotitoli per alcuni dei loro servizi. La causa in corso con Pornhub, e altri portali di intrattenimento per adulti, richiede la compensazione dei danni civili e penali, nonché una multa per le stesse piattaforme data la violazione della normativa sopracitata. Al momento, non è possibile prevedere quali possano essere i possibili esiti dell’intentata azione legale.