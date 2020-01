Catalogo Infinity: serie TV e film febbraio 2020

Matteo Tontini,

Infinity, piattaforma streaming di Mediaset, rinnova il proprio catalogo con nuovi contenuti a febbraio 2020. Interessanti le novità di questo mese, soprattutto per i più cinefili che aspettano con impazienza gli Oscar: il servizio consentirà infatti di vedere alcuni dei film candidati, per preparare gli spettatori in vista della cerimonia più attesa dell’anno.

Tra questi spicca sicuramente Joker, rivisitazione in chiave drammatica e introspettiva della storia dell’acerrimo nemico di Batman. La pellicola è in lizza per l’Oscar al miglior film – tra le altre cose. Infinity a febbraio 2020 aggiunge inoltre Dolor y Gloria, candidato al Miglior film straniero. Se il mese di gennaio 2020 aveva aggiunto al catalogo pellicole come Animali fantastici e dove trovarli, The Nun, Atomica Bionda e Cattivissimo me 3, febbraio porta sulla piattaforma film ancora più interessanti.

Di seguito è possibile dare un’occhiata all’elenco completo.

Catalogo Infinity: uscite di febbraio 2020

1 febbraio

The Vampire Diaries 1-8 (serie TV): Le otto stagioni complete della serie incentrata sui fratelli vampiri Stefan e Damon Salvatore, e sulla giovane Elena Gilbert.

2 febbraio

Puoi Baciare lo Sposo (film): Commedia italiana con Diego Abatantuono, incentrata su una coppia omosessuale che decide di sposarsi rispettando tutte le tradizioni del paese.

5 febbraio

Riverdale 3 (serie TV): Terza stagione dello show teen basato sui personaggi degli Archie Comics.

(serie TV): Terza stagione dello show teen basato sui personaggi degli Archie Comics. God Friended Me 2 (serie TV): Seconda stagione della serie incentrata su Miles Finer, un ragazzo intelligente e ateo convinto, che un giorno riceve via social una richiesta di amicizia da parte di Dio.

6 febbraio

Joker (film): Pellicola campione d’incassi al box office mondiale, racconta le origini del supervillain di Batman analizzandolo dal punto di vista psicologico. Il film è interpretato da Joaquin Phoenix, candidato come Miglior attore protagonista.

7 febbraio

Dolor y Gloria (film): Torna su Infinity la pellicola candidata agli Oscar come Miglior film straniero, con protagonisti Penélope Cruz e Antonio Banderas (quest’ultimo, candidato come Miglior attore protagonista).

9 febbraio

The Good Place 4 (serie TV): Quarta e ultima stagione dello show incentrato sulla giovane Eleanor, che, dopo essere morta e risvegliatasi nell’aldilà, deve dimostrarsi di essere una persona degna di meritarsi il Paradiso (nonostante non lo sia affatto).

10 febbraio

Vengo anch’io (film): La pellicola riunisce i destini di un aspirante suicida, un’ex carcerata, un ragazzo con la sindrome di Asperger e una giovane atleta salentina, tutti stanchi di mettersi in gioco perché assuefatti alla sconfitta.

13 febbraio

Chicago Fire 8 (serie TV): Ottava stagione dello show che racconta le vicende della squadra di vigili del fuoco e dei paramedici della caserma 51.

14 febbraio

Blinded by the Light – Travolto dalla musica (film): Pellicola ispirata a una storia vera e dedicata alle canzoni di Bruce Springsteen. Segue le vicende di Javed, adolescente britannico di origine pakistana che tenta di alienarsi dall’intolleranza razziale della sua città scrivendo poesie. Il giovane scoprirà con la musica di Springsteen dei parallelismi nei suoi testi con la vita da classe operaia.

Chicago P.D. 7 (serie TV): Settima stagione dello show che segue i casi della polizia di Chicago e la sua lotta contro il crimine.

16 febbraio

La Signora dello Zoo di Varsavia (film): Ambientato nel 1939, il film con protagonista Jessica Chastain racconta la storia del direttore dello zoo di Varsavia Jan Żabiński e della moglie Antonina, e del loro piano per salvare quante più persone possibili dal ghetto di Varsavia.

20 febbraio

American Pastoral (film): Pellicola drammatica con Ewan McGregor, con Jennifer Connelly e Dakota Fanning che segue la storia di un uomo dalla vita perfetta che vede sgretolarsi il suo mondo quando la figlia adolescente compie un atto terroristico, provocando una vittima.

21 febbraio

IT: Capitolo Due (film): Nuovo adattamento del celebre romanzo di Stephen King, diretto da Andy Muschietti. Il secondo capitolo vede protagonisti ancora i Perdenti, che, ormai adulti, devono tornare nella cittadina di Derry per debellare una volta per tutte la minaccia di Pennywise.

22 febbraio

Una festa esagerata (film): Pellicola che racconta i preparativi della festa per il diciottesimo compleanno di una ragazza, organizzata sul terrazzo di casa, mentre al piano di sotto muore un anziano signore. Il party si farà o no?

28 febbraio

Shazam! (film): Torna su Infinity la pellicola incentrata sul supereroe DC che deve testare i suoi poteri per imparare a gestirli al fine di combattere le forze del male.