Amazon Echo funziona anche da interfono

Luca Colantuoni,

Forse non tutti ancora sanno che gli altoparlanti Echo di Amazon sono dotati di una modalità molto utile e facile da utilizzare: l’interfono, o modalità Drop In come viene chiamata in modo ufficiale da Amazon.

La funzionalità è ovviamente indirizzata agli utenti che possiedono almeno due dispositivi compatibili in due stanze dell’abitazione, entrambi collegati alla stessa rete wi-fi. L’azienda di Seattle illustrato con una serie di video su YouTube come utilizzare la funzionalità Drop In con l’Echo Show.

Gli smart speaker di Amazon possono essere utilizzati per eseguire numerosi compiti, utilizzando unicamente i comandi vocali e sfruttando l’intelligenza dell’assistente personale Alexa. La modalità Drop In è una diretta conseguenza della funzionalità che consente di effettuare chiamate vocali.

Amazon Echo, la modalità Drop In

I dispositivi compatibili(↑)

La comunicazione room-to-room è supportata dai dispositivi Echo, Echo Flex, Echo Dot, Echo Show e il nuovo Echo Studio. I modelli dotati di schermo, l’Echo Show e il più piccolo Echo Show 5, possono essere utilizzati anche per per le videochiamate.

Come abilitare Drop In(↑)

Il primo passo è assicurarsi che l’app Alexa per iOS e Android sia aggiornata all’ultima versione disponibile, assegnare un nome ad ogni Echo, ad esempio “Studio”, “Salotto” o “Camera da letto”, e attivare la funzione Drop In.

Poi, utilizzando l’app Alexa, eseguire i seguenti passaggi:

Seleziona Dispositivi

Seleziona Echo & Alexa , quindi seleziona il tuo dispositivo

, quindi seleziona il tuo dispositivo Seleziona Comunicazioni

Seleziona Drop In, quindi seleziona quali autorizzazione concedere o revocare

Come usare Drop In con la voce(↑)

L’utente deve semplicemente chiedere al dispositivo di chiamare un Echo situato in un’altra stanza dell’abitazione. L’app Alexa permette di sfruttare la modalità interfono anche dall’esterno della casa, ad esempio per controllare i bambini o gli anziani. Prima di usare la funzione Drop In è consigliabile avvisare il destinatario, in quanto verranno attivati microfoni e fotocamere senza l’intervento dell’utente.

Questi i comandi ufficiali segnalati da Amazon:

“Fai Drop In su [nome del dispositivo]”

“Fai Drop In su Casa”

“Fai Drop In verso [nome contatto]”

“Fai Drop In su [nome gruppo dispositivo]”

Come usare Drop In con l’app Alexa(↑)

Per utilizzare Drop In attraverso l’app di Alex per iOS e Android è sufficiente selezionare la voce Comunicazione, scegliere l’icona Drop In e selezionare il nome del dispositivo verso il quale si desidera effettuare una chiamata Drop In.

Per terminare la chiamata Drop In è sufficiente toccare lo schermo e selezionare Riaggancia.

Acquista su Amazon: Echo Flex a partire da 24,99 euro

Come disattivare Drop In(↑)

La disattivazione di Drop In può essere effettuata con un comando vocale, “Disattiva Drop In” dopo aver messo Alexa in stato di ascolto, oppure tramite l’app di Alexa per iOS e Android:

Seleziona Comunicazione

Seleziona Contatti

Seleziona Profilo & Impostazioni

Utilizza il pulsante d’azione per disattivare Drop In