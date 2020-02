Windows 10 Insider Preview, nuova build 19564

Luca Colantuoni,

Dopo tre aggiornamenti senza novità di rilievo, Microsoft ha rilasciato la nuova build 19564 per gli utenti iscritti al Fast Ring del programma Windows Insider. Come si ricorderà, il nuovo ciclo di sviluppo non prevede più l’indicazione della versione, quindi non è possibile stabilire se le funzionalità arriveranno in Windows 10 20H1 o 20H2. Due le novità principali, ovvero miglioramenti per le impostazioni grafiche e l’anteprima della nuova app Calendario.

Dopo la build 19541 di inizio gennaio sono state distribuite le build 19551, 19555 e 19559 che includono solo fix per la risoluzione di vari problemi. Anche con l’ultima build 19564 sono stati corretti numerosi bug, ma gli utenti possono testare due novità. La prima riguarda le impostazioni grafiche che permettono di scegliere quali app possono sfruttare la scheda video. Oltre alle due opzioni già disponibili (App classica e App universale) c’è un elenco predefinito di app. È inoltre aggiunto un filtro per il tipo di app e un campo di ricerca.

Nella build c’è inoltre la versione preliminare della nuova app Calendario. Microsoft ha aggiunto nuovi temi (oltre 30), migliorato la visualizzazione mensile, semplificato la creazione degli eventi e nascosto il pannello di navigazione laterale (le varie voci sono rappresentate da icone). Un “toggle” nella parte superiore consente di passare rapidamente dalla vecchia alla nuova versione e viceversa.

Martedì sera è stato invece distribuito il tradizionale pacchetto di aggiornamenti per le versioni di Windows 10 attualmente supportate, ovvero 1909, 1903, 1809 e 1803. Le patch mensili risolvono vari problemi di sicurezza in Internet Explorer, Microsoft Edge e diversi componenti del sistema operativo.