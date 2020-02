Panasonic lancia il proprio sistema smart MirAIe

Eleonora Busi,

Diversi big della Tecnologia, come Google e Amazon ma anche Olivetti, hanno già sperimentato con la tecnologia IoT (Internet of Things), portando una completa rivoluzione nel modo in cui percepiamo i nostri spazi vitali. Anche l’azienda giapponese Panasonic è pronta a fare il proprio ingresso nel mondo delle smart home: Panasonic India ha da poco lanciato la propria Intelligenza Artificiale, che utilizza proprio la tecnologia IoT, chiamata MirAIe. “Mirai”, in giapponese, significa “Futuro”, mentre “Ie” significa “Casa”. MirAIe permetterà agli utenti di collegarsi a tutti i dispositivi di marca Panasonic in un unico luogo. In più, il nuovo sistema incorpora uno strumento di diagnostica in grado di individuare problemi nel funzionamento in anticipo, aumentando così potenzialmente il ciclo vitale dei prodotti.

Una delle caratteristiche più quotate di MirAIe è la compatibilità con Google Home e Amazon Alexa, permettendo così agli utenti di controllare i dispositivi smart anche attraverso comandi vocali, che sia accendere la lavatrice o aprire le tende. Il nuovo sistema di casa Panasonic, inoltre, offre una garanzia digitale che permette di conservare digitalmente contratti ed altri documenti importanti di vendita, e di ricevere una notifica se ci dovesse essere qualche modifica. Un’altra caratteristica riguarda il sonno: MirAIe è infatti in grado di creare dei pattern, riconoscerli come tali e suggerire modalità di routine che siano compatibili al comfort degli utenti.

Alla presentazione del sistema MirAIe, il Presidente e CEO di Panasonic India, Manish Sharma, ha affermato:

Sono lieto di condividere con voi la notizia che l’innovativa piattaforma MirAIe è stata sviluppata al Panasonic India Innovation Centre nella città di Bangalore. Abbiamo lavorato a questo progetto per oltre un anno e siamo qui oggi a presentarlo a voi. MirAIe è una piattaforma intuitiva e avvincente, realizzata tenendo contro delle esigenze di convenienza, comfort e connettività dei nostri utenti.

Panasonic, infine, ha mostrato il primo lotto di prodotti compatibili con la piattaforma MirAIe, che saranno disponibili per ora solo sul mercato indiano. Fra questi vi sono condizionatori, campanelli smart, prese elettriche ed interruttori. Nel prossimo futuro, l’azienda giapponese ha fatto sapere di avere in programma di ampliare il ventaglio di offerte smart, aggiungendo all’elenco frigoriferi, lavatrici, televisori e ventilatori.