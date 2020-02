Amazon apre lo store ufficiale dell’Inter

“Pazza Inter, amala”. E ora pazza Inter acquistala, su Amazon. Proprio così, a partire da oggi i clienti di Amazon possono acquistare una selezione dei prodotti preferiti dai tifosi del club FC Internazionale Milano nel nuovo shop ufficiale della squadra, disponibile a questo link.

Lo shop offre un’ampia selezione di articoli di merchandising dell’Inter, inclusa una collezione studiata appositamente per il lancio di oggi, tra cui: una felpa unisex adulto, una t-shirt unisex, un completo per letto ad una piazza, un cuscino, un paio di cuffie bluetooth, una chiavetta USB, un accppatoio da adulto 100% cotone. Tutti i prodotti beneficiano delle opzioni di spedizione di Amazon Prime.

L’ingresso dell’Inter nel mondo Amazon rappresenta un passo fondamentale nello sviluppo del nostro brand – ha affermato Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano – E’ per noi fondamentale che i tifosi sentano il legame con i colori nerazzurri e legarci ad Amazon rappresenta un’ottima opportunità per avvicinarci ai nostri fan in tutta Europa, rendendo l’acquisto dei nostri prodotti ufficiali ancora più semplice.