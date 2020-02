Huawei Mate Xs, nuova versione con Kirin 990 5G

Luca Colantuoni,

Huawei ha annunciato una versione aggiornata del suo smartphone pieghevole. Il nuovo Mate Xs, che doveva essere presentato al Mobile World Congress 2020 di Barcellona, eredita il design e quasi tutte le specifiche dal Mate X ad eccezione del processore Kirin 990 5G con modem 5G integrato. Questo modello supporta dunque le frequenze utilizzate in Europa.

Il Mate Xs ha uno schermo flessibile esterno da 8 pollici, sul quale sono presenti due strati di poliimmide, un polimero plastico. Quando lo smartphone viene chiuso si ottengono due schermi frontale e posteriore da 6,6 e 6,38 pollici. La cerniera Falcon Wing, formata da oltre 100 componenti, è realizzata in metallo liquido a base di zirconio, materiale più resistente della lega di titanio. Il processore octa core Kirin 990 5G integra un modem 5G SA/NSA che supporta anche le frequenze 4G. Per smaltire il calore è stato realizzato un sistema di raffreddamento con grafene.

Il sistema SuperSensing Quad Camera è composto da quattro fotocamere. Quella principale ha un sensore RYYB da 40 megapixel. Ci sono poi una fotocamera ultra grandangolare da 16 megapixel, un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3x e un sensore ToF per la profondità. La dotazione hardware comprende inoltre 8 GB di RAM e 512 GB di storage. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, LTE e 5G.

Sul lato destro c’è il lettore di impronte digitali. Sono inoltre presenti la porta USB Type-C e la batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida SuperCharge da 55 Watt (85% in 30 minuti). Il sistema operativo è Android 10 (open source) con EMUI 10. Come previsto non ci sono i Google Mobile Services, ma gli utenti troveranno gli Huawei Mobile Services, tra cui lo store AppGallery. La funzionalità Multi-Window permette di affiancare due app, mentre Floating Window consente di avviare una terza app.

Lo Huawei Mate Xs sarà disponibile nelle prossime settimane ad un prezzo consigliato di 2.599 euro.