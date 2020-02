iQOO 3, schermo Super AMOLED e modem 5G

Luca Colantuoni,

iQOO, marchio del produttore cinese Vivo, entra nel mercato internazionale con il lancio in India di uno smartphone di fascia alta indirizzato principalmente ai gamers. Il nuovo iQOO 3 possiede caratteristiche molto interessanti che gli permettono di competere con gli attuali leader del settore. Non è chiaro però se verrà distribuito nei paesi occidentali.

iQOO 3 possiede una cover in vetro (Gorilla Glass 6) e uno schermo Super AMOLED da 6,44 pollici con risoluzione full HD+ (2400×1080 pixel) e supporto HDR10+. Le cornici sono piuttosto sottili e nell’angolo superiore destro c’è un piccolo foro per la fotocamera frontale da 16 megapixel. La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon 865, 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di storage UFS 3.1. Il sistema di raffreddamento a liquido con fibra di carbonio riduce la temperatura del processore fino a 12° C.

iQOO 3 ha quattro fotocamere posteriori con sensori da 48, 13, 13 e 2 megapixel (standard, ultra grandangolare, tele con zoom digitale 20x e profondità). La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax (wi-Fi 6), Bluetooth 5.1, GPS, LTE e 5G SA/NSA. Sono inoltre presenti jack audio da 3,5 millimetri, audio in alta risoluzione, lettore di impronte digitali in-display, porta USB Type-C e batteria da 4.440 mAh con ricarica rapida Super FlashCharge da 55 Watt.

Lungo il lato destro ci sono i pulsanti Monster Touch sensibili alla pressione che possono essere sfruttati durante il gioco. Il sistema operativo è Android 10 con interfaccia iQOO UI 1.0. Lo smartphone sarà in vendita dal 4 marzo in tre colorazioni: Volcano Orange, Quantum Silver e Tornado Black.