Revolut: raccolti altri 500 milioni di dollari

Giacomo Ampollini,

Revolut ha annunciato di essere riuscita a raccogliere altri 500 milioni di dollari di investimenti nell’ultimo round andando così a raggiungere una valutazione di ben 5,5 miliardi di dollari. Grazie a questo ulteriore passo in avanti, sale la posizione tra le aziende fintech con le valutazioni più alte al mondo. Il nuovo capitale aggiuntivo servirà a rafforzare il già solido prodotto.

Il round di Serie D in cui è avvenuto questo nuovo guadagno è stato guidato dal fondo americano TCV, oltre alla partecipazione anche di altri investitori. Un tale successo è dovuto all’alta domanda, ma soprattutto dall’utilizzo fatto dagli utenti che è stato supportato dalla solida performance dell’anno precedente. Basti pensare che il numero di utenti è aumentato del 169% su base annua con le attività giornaliere collegate che hanno visto un aumento del 380%.

Grazie all’aumento della valutazione sarà possibile proseguire con gli investimenti. Quest’ultimi saranno focalizzati sulla customer experience. Ci sarà un focus particolare sul migliorare lo sviluppo del prodotto così da garantire all’utente una maggiore velocità nelle varie attività giornaliere. Altri progetti riguardano l’estensione di conti deposito con tassi di interesse molto vantaggiosi in Europa, al di fuori del Regno Unito. Si punta a un rafforzamento delle operazioni bancarie in Europa. Non solo però. Revolut vuole anche favorire un ulteriore sviluppo degli account Premium e Metal i quali hanno visto una crescita del 154%.

Ecco le parole di Nik Storonsky, Founder & CEO di Revolut:

La nostra missione è costruire una piattaforma finanziaria globale – un’unica app attraverso la quale i nostri utenti possano gestire tutti gli aspetti finanziari quotidiani, e questo investimento dimostra la fiducia che gli investitori hanno nel nostro modello di business. Per il futuro il nostro focus sarà il lancio delle operazioni bancarie in Europa, l’incremento del numero di utenti che utilizzano Revolut quotidianamente come account e l’impegno per la profittabilità. TCV ha una lunga storia di investimenti nel supportare founder che hanno cambiato l’industria di riferimento su scala globale e siamo molto orgogliosi di poter collaborare con loro mentre ci prepariamo alla prossima fase del nostro percorso.