Catalogo Infinity: serie TV e film marzo 2020

Mediaset Infinity si prepara ad accogliere interessanti contenuti a marzo 2020. Gli abbonati alla piattaforma streaming potranno infatti contare su una vagonata di nuovi film e accattivanti serie TV. Tra le pellicole degne di nota del prossimo mese val la pena segnalare Genius, Gangster Squad, Il Corriere – The mule e Dragon Trainer, mentre tra gli show spiccano la terza stagione di Young Sheldon, la quarta di Riverdale e la novità Batwoman.

Di seguito è possibile dare un’occhiata all’elenco.

Catalogo Infinity: uscite di marzo 2020

1 marzo

Blindspot 4 (serie TV): Quarta stagione del mistery drama incentrato sulla figura di una donna ritrovata nuda in Times Square, affetta da amnesia e con il corpo ricoperto di intricati tatuaggi che portano l’FBI a scoprire una vasta cospirazione.

(serie TV): Quarta stagione del mistery drama incentrato sulla figura di una donna ritrovata nuda in Times Square, affetta da amnesia e con il corpo ricoperto di intricati tatuaggi che portano l'FBI a scoprire una vasta cospirazione. Tremors 5: Bloodlines (film): Quinto film della serie di Tremors, seguito di Tremors 3 – Ritorno a Perfection.

(film): Quinto film della serie di Tremors, seguito di Tremors 3 – Ritorno a Perfection. Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills (film): Alex Foley è un poliziotto di Detroit che inizia a indagare sulla morte di un suo amico, nonostante il suo capo gli ordini di farlo. Un film drammatico/giallo ricco di azione.

5 marzo

Motherless Brooklyn – I segreti di una città (film): La pellicola segue le vicende di Lionel Essrog, un solitario detective privato afflitto dalla sindrome di Tourette, che si avventura a risolvere l’omicidio del suo mentore ed unico amico, Frank Minna. Il film è disponibile unicamente in versione Ultra HD con HDR.

6 marzo

Gangster Squad (film): Poliziesco liberamente ispirato a un gruppo di ufficiali e investigatori del Dipartimento di Polizia di Los Angeles che formò, nel corso degli anni quaranta, un gruppo intento a combattere il noto criminale statunitense Mickey Cohen.

Le regine del crimine (film – Infinity Premiere): Tre casalinghe del quartiere di Hell’s Kitchen, mogli di mafiosi mandati in prigione dall’FBI, vengono lasciate da sole a gestire gli interessi.

8 marzo

Splitting Up Together (serie TV): Lena e Martin consci che il proprio matrimonio è alla fine, si impegnano nelle complicate pratiche per il divorzio. La situazione, però, riavvicina il loro cuori, dando alla situazione una serie di svolte impreviste.

(serie TV): Lena e Martin consci che il proprio matrimonio è alla fine, si impegnano nelle complicate pratiche per il divorzio. La situazione, però, riavvicina il loro cuori, dando alla situazione una serie di svolte impreviste. Studio illegale (film): Andrea Campi è un giovane avvocato che si è dedicato completamente alla carriera: quando viene coinvolto dal suo capo in un nuovo e delicato progetto, si ritrova davanti a un'imminente catastrofe lavorativa che lo porta a riconsiderare ciò che lo circonda.

9 marzo

Genius (film): Con Colin Firth, Jude Law e Nicole Kidman, la pellicola racconta in maniera originale il lavoro prezioso e fondamentale del curatore editoriale Max Perkins, nella New York di fine anni ’20.

Young Sheldon 3 (serie TV): Terza stagione dello show incentrato su un piccolo Sheldon (uno dei protagonisti di The Big Bang Theory).

12 marzo

Amore, bugie e calcetto (film): Sette uomini si trovano ogni settimana, il giovedì sera, per una partita a calcetto, unica via di fuga dalla propria tristezza e dalla monotonia affettiva e lavorativa che li accomuna.

(film): Sette uomini si trovano ogni settimana, il giovedì sera, per una partita a calcetto, unica via di fuga dalla propria tristezza e dalla monotonia affettiva e lavorativa che li accomuna. Riverdale 4 (serie TV): Quarta stagione dello show di genere teen drama basato sui personaggi degli Archie Comics.

13 marzo

Annabelle 3 (film – Infinity Premiere): Terzo capitolo della saga horror incentrata sulla bambolina maledetta, spin-off di The Conjuring.

15 marzo

By the Sea (film): La pellicola segue vicende di Roland, uno scrittore americano, e della moglie Vanessa, una coppia in crisi che ha scelto di prendersi un periodo di vacanza in una pittoresca e tranquilla cittadina francese.

(film): La pellicola segue vicende di Roland, uno scrittore americano, e della moglie Vanessa, una coppia in crisi che ha scelto di prendersi un periodo di vacanza in una pittoresca e tranquilla cittadina francese. Supergirl 5 (serie TV): Quinta stagione dello show incentrato sulle avventure di Kara Zor-El, cugina kryptoniana di Superman che protegge National City nei panni di Supergirl.

17 marzo

Ladyhawke (film): In un magico mondo medievale, un giovane borseggiatore aiuta una coppia di amanti, colpiti da una maledizione che impedisce loro di poter stare insieme.

(film): In un magico mondo medievale, un giovane borseggiatore aiuta una coppia di amanti, colpiti da una maledizione che impedisce loro di poter stare insieme. Shameless 10 (serie TV): Decima stagione dello show che racconta le vicende di cinque ragazzi, figli di un alcolizzato, che crescono grazie alla sorella maggiore.

20 marzo

Teen Titans Go! VS Teen Titans (film – Infinity Premiere): Film d’animazione basato sulla serie animata Teen Titans Go!, a sua volta basato sui personaggi DC Comics.

(film – Infinity Premiere): Film d'animazione basato sulla serie animata Teen Titans Go!, a sua volta basato sui personaggi DC Comics. Justice League (film): DC Comics lancia un nuovo gruppo di supereroi che salva il mondo, contrapponendosi agli Avengers di Marvel, in un film ricco di azione ed effetti speciali.

21 marzo

Il Corriere – The Mule (film): Pellicola basata sulla storia vera di Leo Sharp, veterano della seconda guerra mondiale che divenne un corriere per il cartello di Sinaloa.

25 marzo

Batwoman (serie TV): Show basato sulla versione femminile dell’iconico Uomo Pipistrello.

27 marzo

Godzilla 2 – King of the Monsters (film – Infinity Premiere): Quando Godzilla si scontra con Mothra, Rodan e il mostro a tre teste King Ghidorah per la supremazia sulla Terra, l’agenzia criptozoologica Monarch cerca di salvare l’umanità dal disastro.

(film – Infinity Premiere): Quando Godzilla si scontra con Mothra, Rodan e il mostro a tre teste King Ghidorah per la supremazia sulla Terra, l'agenzia criptozoologica Monarch cerca di salvare l'umanità dal disastro. The Flash 6 (serie TV): Sesta stagione dello show incentrato sul supereroe velocissimo di DC Comics.

30 marzo

Dragon Trainer (film): Pellicola d’animazione incentrata sulla difficile convivenza tra draghi e Vichinghi.

Gli altri film disponibili su Infinity a marzo

1 marzo – Blackfish

1 marzo – Jarhead 3: the siege

1 marzo – Un poliziotto alle elementari 2

1 marzo – È arrivato il broncio

2 marzo – Commando

3 marzo – Un giorno per caso

5 marzo – Il collezionista

6 marzo – Sabrina

7 marzo – Shining

7 marzo – Madagascar 2 – Via dall’isola

8 marzo – Beverly Hills Cop III – Un piedipiatti a Beverly Hills III

10 marzo – The Terminal

11 marzo – One love

13 marzo – Western Stars (solo Ultra HD HDR)

13 marzo – Poveri ma ricchi

15 marzo – Casa casinò

16 marzo – Speed 2: senza limiti

16 marzo – Solo un padre

18 marzo – Miracolo nella 34a strada

19 marzo – Un sogno per domani

20 marzo – L’uomo di neve

22 marzo – Room

22 marzo – Jack Reacher: punto di non ritorno

24 marzo – Mechanic: resurrection

26 marzo – Rush hour – Due mine vaganti

28 marzo – Attenti al gorilla