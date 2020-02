Dynabook Satellite Pro L50-G con GPU NVIDIA

Luca Colantuoni,

Dynabook ha annunciato una nuova versione del notebook Satellite Pro L50-G con scheda video NVIDIA GeForce MX250 (i modelli annunciati a novembre hanno una GPU integrata nel processore). Gli utenti possono quindi sfruttare la maggiore potenza grafica per compiti più impegnativi, come la riproduzione multimediale e il fotoritocco. Il notebook sarà disponibile dal mese di marzo.

Il Dynabook Satellite Pro L50-G è un notebook per l’utenza aziendale, quindi offre diverse funzionalità per la protezione dei dati. Lo schermo anti-riflesso da 15,6 pollici ha una risoluzione full HD (1920×1080 pixel). La dotazione hardware comprende i recenti processori Intel Core i5/i7 di decima generazione, fino a 16 GB di RAM, SSD da 128/256 GB, hard disk da 1 TB e appunto la scheda video NVIDIA GeForce MX250 con 2 GB di memoria GDDR5 dedicati. Il notebook ha uno spessore di 19,9 millimetri e un peso di circa 1,85 Kg.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6) e Bluetooth 5.0. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali (compatibile con Windows Hello), tre porte USB 3.0 Type-A, una porta USB 3.1 Type-C, lo slot per schede SD/SDHC/SDXC, il jack audio da 3,5 millimetri, la webcam HD con doppio microfono per Cortana e Skype for Business, la porta Gigabit Ethernet, l’uscita HDMI e gli altoparlanti stereo.

La tastiera è full size con tastierino numerico. La batteria offre un’autonomia massima di 9 ore e supporta la ricarica rapida. Il sistema operativo è ovviamente Windows 10 Pro a 64 bit, la scelta migliore per le aziende. Il Dynabook Satellite Pro L50-G sarà in vendita da marzo. Il produttore non ha comunicato il prezzo.