Realme Band: rivelato parzialmente in anticipo

Giacomo Ampollini,

Il 5 marzo Realme terrà un evento per presentare la nuova serie principale di smartphone, ma non solo. Verrà presentato almeno un altro prodotto ovvero il Realme Band di cui alcune funzioni sono state rivelate dal marchio stesso in anticipo rispetto al lancio. Non è stato svelato tutto, ma abbastanza per farsi un’idea di cosa aspettarsi.

Realme ha sottolineato la presenza di un largo display a colori su cui si potranno vedere le notifiche per le chiamate, i messaggi e anche le sveglie. Come molti dispositivi di questi genere, il punto forte sembrano essere le funzioni dedicate alla salute. Realme Band sarà in grado di monitorare il sonno e leggere la frequenza cardiaca in tempo reale. Alcune funzioni sono pensate per gli sportivi, un aspetto che verrà sicuramente approfondito durante l’evento del 5 marzo visto la presenza di 9 modalità diverse. Una di queste è la Cricket Mode ed essendo l’India il mercato principale del marchio, non ci si aspettava altro. Sono state rivelate anche alcune specifiche di questo prodotto come il fatto che è dotato della certificazione di resistenza all’acqua IP68, aspetto obbligatorio se lo si usa mentre si pratica sport. È dotato di un connettore USB-A.

Mentre il prezzo non è ancora stato rivelato, sono stati svelati i colori dei modelli. Ci sarà la versione gialla, nera e verde oliva. Per quanto riguarda la disponibilità e la data di arrivo sul mercato, per ora si sa solo che il primo pre-ordine per l’India partirà lo stesso 5 marzo, dalla 14:00 alle 16:00. Si aspettano altre informazioni.