PS2 compie 20 anni: ma è ancora molto ricercata

Marco Locatelli,

Mentre Sony sta per prepararsi al revel – e al successivo lancio (previsto per le festività di Natale 2020) – di PlayStation 5, domani, 4 marzo 2020, PlayStation 2 spegnerà la sua ventesima candelina. E nonostante gli anni passino, il secondo monolite nero è ancora molto apprezzato nel mercato dell’usato.

Se dovessimo fare un bilancio degli anni 2000 e di ciò che ne ha caratterizzato maggiormente il primo decennio, la PlayStation 2 rappresenterebbe la risposta primaria per oltre 150 milioni di giocatori nel mondo. Lanciata sul mercato giapponese il 4 marzo 2000, questa storica console per videogiochi si appresta ora a compiere 20 anni, un traguardo raggiunto con la consapevolezza di essere stata probabilmente la più venduta di sempre.

Per l’occasione Subito.it ha analizzato l’andamento delle ricerche di questa console, dei giochi e dei relativi accessori, che in meno di due mesi, dal primo gennaio ad oggi, sono state oltre 60.000. Complice forse l’anniversario, PS2 mantiene un forte fascino che resiste nel tempo, e che più in generale riguarda tutta la famiglia Playstation. Basti pensare che la sorella minore PS4 è al 10° posto tra le parole più cercate in assoluto su Subito nel 2019.

Attualmente sono circa 2.500 gli oggetti in vendita tra console e relativi giochi e accessori. Vere e proprie chicche e oggetti da collezione, se consideriamo che questa console ha terminato la propria produzione nel 2012 e dal 2018 non è più possibile usufruire del servizio di assistenza e riparazione ufficiale. Tra gli oggetti presenti su Subito spicca ovviamente la console originale, caratterizzata da un design semplice ma distintivo, con prezzi che oscillano dai 50 ai 500 euro (se abbinata anche con altre console successive), spesso accompagnata ai giochi classici di cui è diventata un vero e proprio simbolo, come Grand Theft Auto: San Andreas, Guitar Hero, Final Fantasy X.

Tra i giochi si trovano invece prevalentemente stock interi che possono arrivare fino a 600 titoli con prezzi che sfiorano i 4.000 euro e dove al fianco dei grandi classici spiccano anche giochi meno ricercati come il survival horror Rule of Rose del 2006. Non mancano poi i complete pack come quello di Guitar Hero con gioco, chitarra, batteria e microfono, oltre a una selezione di controller DualShock 2.