Community Huawei: un luogo d’incontro virtuale

Giacomo Ampollini,

Huawei ha presentato Community, un luogo d’incontro virtuale che si pone come centro per la condivisione di esperienza, per la ricerca di informazioni o consigli e per rimanere aggiornanti sul novità riguardanti il colosso cinese. A partire da venerdì 6 marzo, oggi, sarà possibile anche candidarsi per diventare uno dei 20 Regional Brand Lover, un ulteriore modo per dimostrare il proprio affetto al brand e diventarne parte attiva.

Community Huawei andrà online dal 10 marzo di quest’anno e come appena detto, vuole diventare il punto di riferimento per gli utenti sparsi su tutto il territorio italiano. Punto chiave di questo lungo d’incontro saranno i 20 Regional Brand Lover. Presto partiranno le selezioni per poter diventare una di queste figure, un ruolo importante che avrà il compito di gestire localmente la Community, organizzare eventi dedicati, avere l’opportunità di relazionarsi direttamente con il brand e fungere da punto di riferimento per tutti i fan italiani del marchio. Le selezioni sono aperte a tutti, ma ovviamente Huawei cerca individui con alcune caratteristiche tra cui spiccate capacità organizzative e comunicative e bisogna anche dimostrare di conoscere molto bene la storia del colosso cinese. Per i 20 scelti ci saranno delle opportunità uniche. Avranno diritto a promozioni dedicate ed esclusive, partecipare a eventi internazionali e attività a solo loro dedicate, potranno addirittura provare prodotti in anteprima, sia hardware che la beta di eventuali servizi. Anche per tutti i futuri utenti della Community c’è comunque qualche vantaggio a partecipare. Ci saranno sconti dedicati e regali unici per chi saprà distinguersi in fatto di presenza e interazioni. Per l’arrivo in Italia, Huawei regalerà a tutti quelli che si iscriveranno un film su Huawei Video.

Come detto, Community andrà online il 10 marzo. Si potrà raggiungere tramite il sito ufficiale, ma ci sarà anche un applicazione mobile dedicata scaricabile da Huawei AppGallery. Fin da subito saranno disponibili diverse sezioni come Generale, dedicata a informazioni, eventi e discussioni varie, Prodotti, dover scoprire che prodotti offre il marchio e Software, parte dedicata a Huawei Mobile Services.