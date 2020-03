Amazon Business Prime disponibile in Italia

Luca Colantuoni,

Il gigante dell’e-commerce ha annunciato l’arrivo di un interessante servizio già disponibile in Francia, Germania e Regno Unito. Amazon Business Prime è indirizzato alle aziende e offre numerosi vantaggi che rendono più semplici e convenienti gli acquisti, tra cui le consegne gratuite in un giorno. Ovviamente l’accesso richiede la creazione di un account Amazon Business con l’inserimento del numero di partita IVA.

Amazon Business (gratis per 30 giorni) è riservato alle aziende di ogni dimensione, liberi professionisti, scuole, istituti e università privati, facilitando i loro processi di acquisto e migliorando la trasparenza delle operazioni di procurement (approvvigionamento di materie prime, beni e servizi). È possibile scegliere milioni di prodotti nel negozio dedicato, usufruendo anche di sconti sulla quantità. Le aziende riceveranno le fatture elettroniche e potranno visualizzare report di spese, resi e rimborsi. Le consegne sono gratuite per ordini superiori a 29 euro.

Amazon Business Prime aggiunge diversi vantaggi. Innanzitutto è possibile accedere alle offerte disponibili durante il Prime Day. Ci sono poi due nuove opzioni di consegna: in 1-2-3 giorni per un numero illimitato senza costi aggiuntivi, in giornata per ordini superiori a 29 euro (solo in alcune città) e programmata al costo di 4,49 euro per spedizione. Gli sconti progressivi consentono invece di risparmiare sugli acquisti più frequenti.

Molto utile è infine il servizio Amazon Guided Buying che consente di guidare i dipendenti verso l’acquisto di determinati prodotti. I responsabili acquisti vedranno un messaggio sulla pagina di dettaglio che indica se il prodotto è preferito dall’azienda o soggetto a restrizioni o bloccato (non deve essere acquistato).

Amazon offre quattro piani Business Prime (IVA esclusa):

Basic (fino a 3 utenti): 36 euro/anno

(fino a 3 utenti): 36 euro/anno Small (fino a 10 utenti): 100 euro/anno

Medium (fino a 100 utenti): 250 euro/anno

(fino a 100 utenti): 250 euro/anno Unlimited (utenti illimitati): 2.000 euro/anno

Gerardo Di Filippo, Head of Amazon Business IT, ha dichiarato:

Con Business Prime ci impegniamo a offrire ai nostri clienti la possibilità di ottenere il massimo dalla scelta e dall’esperienza di acquisto di Amazon Business. Raccogliendo i feedback dei nostri clienti siamo entusiasti di introdurre, con l’iscrizione a Prime, nuovi vantaggi utili in ottica business e che aggiungono nuove funzionalità per rendere la vita più facile alle aziende di diversi settori e dimensioni. Il nostro obiettivo è supportarle nel promuovere una maggiore trasparenza nei processi di acquisto, riducendo allo stesso tempo i costi.