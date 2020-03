Facebook testa cross-posting di Storie Instagram

Matteo Tontini,

Facebook ha iniziato a testare una funzione che potrebbe consentire finalmente agli utenti di pubblicare Storie su Instagram. Il social network ha distribuito uno strumento che offre la possibilità di postare le Storie di Instagram su Facebook nel 2017, ma non è stato mai possibile fare il contrario. La ricercatrice Jane Manchun Wong ha adesso scoperto la funzione sperimentale “Condividi Storia su Instagram” all’interno delle impostazioni relative alla privacy delle Storie di Facebook: basta attivare il toggle dedicato e il gioco è fatto, si potrà effettuare il cross-posting.

La società ha confermato a TechCrunch che al momento sta solo testando la funzione, la quale renderà più semplice condividere i momenti con le persone a cui gli utenti tengono. Dopotutto Facebook e Instagram hanno un pubblico diverso, quindi nel caso in cui si decidesse di condividere una determinata Storia su entrambe le piattaforme, la funzione permetterà di farlo.

Il social network ha inoltre dichiarato che continuerà a esplorare le opzioni per semplificare e migliorare il funzionamento delle Storie nelle sue app. Non è ancora chiaro, tuttavia, se la funzione sincronizzerà anche le visualizzazioni di una Storia nelle due applicazioni per impedire alle persone di guardare gli stessi contenuti più di una volta. Chiaramente non c’è la certezza che la funzione di cross-posting delle Storie da Facebook a Instagram venga ufficializzata, al momento si tratta di un semplice test e potrebbe essere abortito. Tuttavia, il fatto che la funzionalità inversa sia disponibile già da tre anni, fa ben sperare che la società decida di approvarla al grande pubblico.