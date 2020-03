Social Media: lezioni gratuite da Luca La Mesa

Redazione Webnews,

Il rischio di contagio da Covid-19 e le recenti disposizioni del Governo impongono per tutto il territorio nazionale già a partire dalla giornata di oggi l’osservanza stretta e severa di tutta una serie di norme a tutela della salute dei cittadini.

Tali regole restrittive, ma assolutamente necessarie, costringono a far virare l’intera produttività del Paese – laddove possibile e attuabile – e quella degli istituti scolastici su piattaforme online, ridisegnando modi di lavoro e di studio che, alla fine di tutto questo periodo, possono rivelarsi opportunità mai sondate prima.

Dallo smart-work ai più svariati sistemi di e-learning, passando per realtà aziendali medio-piccole fino a quelle più grandi, un’intera popolazione si è dotata dello strumento più congegnale per far sì che la propria routine quotidiana e i propri impegni mantengano continuità, facendo riscoprire ai più, due beni che la frenesia della quotidianità troppo spesso ci fa dimenticare: il tempo da dedicare a sé stessi e ai propri cari e il senso di solidarietà verso chi è più in difficoltà. Spesso non è necessario compiere grandi gesta ed è sufficiente davvero mettere a disposizione degli altri il proprio know-how per essere di aiuto vero e sincero, senza chiedere nulla in cambio.

A entrambi questi principi si ispira l’attività portata avanti da Luca La Mesa (Esperto di Social Media Marketing e consulente per alcune delle più importanti aziende italiane) che ha reso disponibile in modalità gratuita le sue più recenti video-lezioni sul Social Media Marketing. L’operazione, nata in prima battuta sui propri profili social, è stata resa mainstream a fronte delle migliaia di adesioni ricevute.

Le lezioni messe a disposizione dall’imprenditore romano appartengono ai corsi che normalmente eroga a pagamento verso aziende e professionisti di settore e si tratta di un patrimonio davvero notevole sia in termini di conoscenza che di valore economico che possono contribuire ad accrescere competenze o a formarne di altre in un momento storico nel quale è necessario presidiare i mercati e proseguire il dialogo con i propri clienti.

Il funzionamento è molto semplice e per poter usufruire per 30 giorni dal momento dell’attivazione degli ultimi 4 mesi di lezione, è sufficiente seguire le istruzioni riportate a questo link.

A registrazione avvenuta, riceverete una mail di benvenuto con le credenziali e la conferma che si tratta di una prova gratuita di 30 giorni per la quale non è richiesta carta di credito e non è previsto, di conseguenza, alcun rinnovo automatico.

Come spesso sentiamo ripetere e ripetiamo a noi stessi in questi giorni “siamo parte di un tutto” e ciascuno di noi può essere generoso a modo suo “dando qualcosa a cui tiene veramente”.

Bio di Luca La Mesa

Presidente Procter&Gamble Alumni Italia. Premiato da P&G Alumni Global tra i “40 under 40” più meritevoli in tutto il mondo. Singularity University Ambassador e SingularityU Italy Investor. Selezionato per l’Hive Global Leaders Program @HARVARD 2016. TEDx Speaker.

È specializzato in strategie avanzate di social media con esperienza con clienti come: AS Roma | Francesco Totti #MioCapitano, Francesca Piccinini #ConLeAzzurre (campagna più virale Twitter Italia Ottobre 2014), Campionato Mondiale Superbike SBK, Pirelli, FENDI, Bulgari, Versace, Enrico Brignano, Fiorello, Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 e Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 (CONI), Federazione Italiana Pallavolo, Internazionali BNL d’Italia, Cornetto Algida, Dove, Winner Taco, Mediaset, La7.

Docente di Marketing & Social Media in Università in Italia e all’estero. Docente LUISS Summer School. RCS Academy, Sole24 Business School. Vincitore per due anni consecutivi, come mentor, di Wind Startup Award. Mentor Unicredit StartupLab. Co-Founder o investitore in altre aziende e startup.