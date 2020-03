WSL2 disponibile per tutti con Windows 10 2004

Luca Colantuoni,

Microsoft ha rilasciato nel weekend la build 19041.153 per gli Insider iscritti allo Slow Ring. Una delle novità riguarda la modalità di installazione del kernel Linux in Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2). L’azienda di Redmond ha ora annunciato che il sottosistema Linux sarà disponibile per tutti con la versione 2004 di Windows 10 che dovrebbe essere distribuita entro il mese di maggio.

Il Windows Subsystem for Linux permette agli sviluppatori di utilizzare un ambiente GNU/Linux direttamente in Windows 10. Le principali distribuzioni possono essere scaricate dal Windows Store. La seconda versione offre maggiori prestazioni perché sfrutta una tecnologia di virtualizzazione basata su Hyper-V e un vero kernel Linux. Quindi, oltre al Sottosistema Windows per Linux, deve essere installato il componente opzionale denominato Piattaforma macchina virtuale. Altra importante novità, inclusa nella suddetta build 19041.153 e nella versione stabile 2004, è la modalità di aggiornamento del kernel Linux.

Dopo aver ascoltato le richieste della community, Microsoft ha deciso di rimuovere il kernel Linux dall’immagine di Windows 10 e di distribuirlo tramite Windows Update. Inizialmente l’installazione sarà manuale, ma in futuro è prevista l’attivazione della procedura automatica. In questo modo sarà sempre disponibile l’ultima versione del kernel. I pacchetti di aggiornamento per computer AMD64 e ARM64 sono disponibili in questa pagina.

WSL2 sarà una delle tante novità incluse in Windows 10 2004. Gli utenti troveranno la nuova app Cortana e miglioramenti per vari componenti del sistema operativo: Notepad, Windows Search, Task Manager, accessibilità, sicurezza, impostazioni per rete, lingue, ripristino e altro. Nel corso delle prossime settimane verranno divulgati ulteriori dettagli in merito.