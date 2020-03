OnePlus si aggiorna: rinnovato logo e identità

Giacomo Ampollini,

Ecco che un po’ a sorpresa OnePlus ha deciso di scatenare accese discussioni con alcuni cambiamenti che per certi versi sembrano piccoli, ma che i fan più accaniti non hanno preso come tali. Come da titolo, il logo è stato rinnovato apportando delle modifiche semplici, ma sostanziali. Un cambiamento, un aggiornamento dell’identità visuale.

Come si può notare dell’immagine qua sotto, ci sono dei cambiamenti minimi. Il più marcato, ma che in realtà si nota di meno a causa del cambio di riquadro colorato della scritta, riguarda l'”1“. Le linee sono diventate più morbide rispetto all’originale e in generale risulta più asciutto. Altro cambiamento è riguarda il segno “+” che adesso è leggermente più grande. Infine, gli ultimi cambiamenti riguardano il nome del produttore che se da un lato si è snellito rimuovendo il box colorato di rosso, dall’altro lato la scritta è comunque diventata più larga, ma soprattutto di colore rosso. Le parole di OnePlus in merito:

Il logo introduce un nuovo “1” curvilineo che è più facile da leggere mentre si regola il peso del logotipo per un migliore equilibrio complessivo. Anche il “+” nella casella circostante è stato ampliato ed è ora più prominente, in un cenno alla comunità di OnePlus, che ha svolto un ruolo chiave nel successo continuo dell’azienda. Il logo aggiornato crea un’associazione più chiara tra il simbolo e il marchio, consentendo anche un’applicazione più flessibile e una migliore riconoscibilità nei media digitali.

Altro cambiamento importante a livello generale, è il cambio di font. Questo si può notare molto nel motto della compagnia, quello che sta accompagnando il produttore cinese dall’inizio. Never Settle, oltre ad aver perso il riquadro bianco e ad aver cambiato colore, presenta un font nuovo pensato per essere più leggibile. Le parole in merito a quest’altro cambiamento:

L’identità visiva è accompagnata da una nuova tavolozza di colori incentrata sull’iconico rosso di OnePlus, seguita da una tavolozza secondaria aggiornata di ciano, verde, magenta, indaco e giallo per rendere il design e le risorse dell’azienda più vibranti e vivaci. Un nuovo carattere migliora anche la leggibilità ed è più facile per gli occhi.

Cambiamenti non particolarmente grossi che non vanno a stravolgere il marchio o l’identità di OnePlus, eppure i fan non l’hanno presa bene anche se forse è stato più un problema di comunicazione. Sul forum prima si sono sfogati quelli non contenti di tutto questo, apparentemente la maggioranza, ma dopo una spiegazione esaustiva di uno dei membri dello staff, sembra che in molti hanno iniziato ad accettare il tutto e a capire il motivo di questo rinnovamento.