Disinstallare Microsoft Edge: guida completa

Luca Colantuoni,

Dal mese di gennaio 2020 è disponibile il nuovo Edge basato su Chromium. Gli utenti possono scaricare il browser dal sito ufficiale oppure attendere la distribuzione tramite Windows Update. In entrambi i casi prenderà il posto del vecchio Edge. Quest’ultimo è integrato nel sistema operativo, quindi non può essere disinstallato in maniera tradizionale. Chi vuole vuole liberare spazio deve seguire una procedura più complessa.

Disinstallare il vecchio Edge

L’eliminazione della versione originaria (legacy) può essere effettuata con un semplice tool realizzato dal sito Winaero disponibile in questa pagina. Prima di procedere è preferibile creare un punto di ripristino, in modo da tornare allo stato precedente se Windows 10 dovesse manifestare strani comportamenti. La funzionalità può essere trovata nell’elenco che viene mostrato dopo aver digitato “punto” nella casella di ricerca.

Il tool viene fornito tramite l’archivio compresso “uninstall_edge.zip”. Per estrarre il contenuto in una cartella può essere utilizzato un software gratuito come 7-Zip. All’interno ci sono due file: “install_wim_tweak.exe” e “Uninstall Edge.cmd“. Quest’ultimo deve essere rinominato in “Uninstall.cmd” per semplificare la procedura. A questo punto si deve cliccare sulla voce “Prompt dei comandi (amministratore)” nel menu che si apre con la combinazione di tasti Win+X, spostarsi nella cartella, digitare “Uninstall” e premere Invio. Al termine della procedura comparirà il messaggio “Microsoft Edge should be uninstalled. Please reboot Windows 10“. Dopo aver riavviato il computer non ci sarà più traccia del vecchio Edge.

Disinstallare il nuovo Edge

La disinstallazione del nuovo Edge avviene con il metodo tradizionale, in quanto è un’applicazione separata dal sistema operativo. È sufficiente aprire Impostazioni -> App -> App e funzionalità, cercare Microsoft Edge nell’elenco e cliccare Disinstalla.

Il nuovo Edge è disponibile anche per MacOS, Android e iOS. Per cancellare il browser dai primi due sistemi operativi basta trascinare (tap prolungato) l’icona dell’app sull’icona del cestino. Su iOS si deve invece scegliere la voce Elimina app che viene mostrata nel menu dopo un tap prolungato sull’icona dell’app (oppure toccare il segno x che appare nell’angolo superiore sinistro).