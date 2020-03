Microsoft Edge, come installare AdBlock Plus

Luca Colantuoni,

Una delle novità più interessanti del nuovo Edge è il supporto per le estensioni, piccoli programmi che migliorano funzionalità esistenti o aggiungono una funzionalità mancante. Uno degli add-on più popolari è senza dubbio AdBlock Plus, in quanto permette di rimuovere le inserzioni pubblicitarie più fastidiose e ridurre il tempo di caricamento della pagina web.

Download e installazione dal Microsoft Store

La procedura di download e installazione dal Microsoft Store è molto semplice. Dopo aver avviato Edge si devono cliccare i tre punti in alto a destra (hamburger menu) e quindi la voce Estensioni. Cliccando sul link “Ottieni estensioni da Microsoft Store” nella colonna sinistra della pagina si apre la sezione dello store dedicato alle estensioni. Si digita quindi il nome dell’add-on nella casella di ricerca e si preme Invio. Con un clic sull’icona ABP viene visualizzata la pagina corrispondente con la descrizione e la versione.

Per scaricare e installare l’estensione basta premere il pulsante Ottieni in alto a destra e quindi, dopo aver letto le autorizzazioni, il pulsante Aggiungi estensione nel pop-up. Dopo pochi secondi verrà mostrata una pagina con il messaggio “Installazione avvenuta con successo!” e alla destra della barra degli indirizzi apparirà l’icona ABP.

Download e installazione dal Chrome Web Store

Il nuovo Edge è basato su Chromium. Dato che utilizza lo stesso codice del browser di Google è possibile installare le estensioni disponibili sul Chrome Web Store, tra cui AdBlock Plus. Nella parte inferiore della pagina delle Estensioni del browser di Microsoft è presente la voce “Consenti estensioni da altri archivi“. La stessa voce è visibile in alto quando si accede direttamente alla sezione del Chrome Web Store riservata alle estensioni.

Dopo aver trovato l’estensione si deve cliccare sul pulsante Aggiungi e quindi sul pulsante Aggiungi estensione nel pop-up. Verrà quindi mostrato il messaggio “Installazione avvenuta con successo!” e l’icona ABP comparirà alla destra della barra degli indirizzi.

Rimozione dell’estensione

Per rimuovere l’add-on è sufficiente aprire la pagina delle Estensioni e cliccare sul link Rimuovi e quindi sul pulsante Rimuovi nel pop-up. Il messaggio “Adblock Plus è stato disinstallato” conferma l’esito dell’operazione.