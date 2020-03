Instagram aggiunge la modalità co-watching

Eleonora Busi,

Mentre sempre più persone attorno al globo restano a casa in isolamento per evitare il diffondersi del contagio da coronavirus, Instagram sta aggiungendo una serie di nuove funzionalità per avvicinare, seppur virtualmente, chi è lontano.

Fra queste vi sono collegamenti alle informazioni sul nuovo Covid-19 rilasciate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, un adesivo con scritto “Io resto a casa” (o “Stay Home” in inglese) che aggiungerà automaticamente le stories che ne fanno uso ad un’unica, grande storia. Inoltre, una modalità tutta nuova è la possibilità di guardare video in diretta con gli amici, mentre è in corso una videochiamata.

Quest’ultima si chiama co-watching e può essere attivata facendo tap sull’icona della foto che si trova nell’angolo dello schermo durante una videochiamata. Tutti i video selezionati lì saranno poi riprodotti per tutti gli utenti collegati, che potranno comunque vedersi a vicenda.

Quando nella barra di ricerca verrà digitato “coronavirus” (o termini correlati come “Covid-19”), appariranno i consueti risultati insieme ad un banner che si collega direttamente al sito web informativo dell’OMS. Instagram, inoltre, ha annunciato di stare lavorando per monitorare i contenuti che fanno riferimento al Covid-19 attraverso dei controlli.

Infine, il social network ha inserito lo speciale adesivo “Io resto a casa”: tutti gli account che ne faranno uso, verranno aggiunti ad un’unica, grande storia condivisa che sarà poi visualizzabile nella home.