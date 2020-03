Windows 10, nuovo bug: problemi di connettività

Eleonora Busi,

Gli utenti Windows con il proprio pc aggiornato alle versioni più recenti di Windows 10 stanno riscontrando problemi di connettività di rete. Microsoft ha riconosciuto un nuovo problema per tutte le versioni supportate di Windows 10 lo scorso 26 marzo 2020 che si presenta in due livelli di gravità.

Il problema meno grave cambierebbe l’icona della connettività Internet in quella che invece indicherebbe connettività limitata e assente, anche se il problema in realtà non c’è. Alcuni utenti hanno segnalato invece un’effettiva impossibilità a connettersi alla rete mentre il bug persiste.

Microsoft ha rilevato che entrambi i problemi potrebbero verificarsi su dispositivi che utilizzano una connessione proxy oppure una connessione di rete privata virtuale. Le versioni interessate dal bug sarebbero la 1709 e successive. I programmi particolarmente interessati dal problema sarebbero legati a Microsoft, come Internet Explorer 11, Microsoft Office e Microsoft Teams.

La società sta lavorando ad una soluzione e prevede di rilasciare una patch per gli inizi di aprile. Gli utenti, secondo quanto annunciato da Microsoft, possono risolvere temporaneamente il problema riavviando semplicemente il dispositivo utilizzato.