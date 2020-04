Raiplay Radio: come funziona, tutti i canali

Matteo Tontini,

RaiPlay Radio è l’app ufficiale di Radio Rai, disponibile gratuitamente per dispositivi Android e iOS. L’applicazione consente di ascoltare la diretta dei canali radiofonici dell’emittente di Stato, ma anche di scaricare i podcast e seguire i propri programmi preferiti (peraltro, senza la necessità di registrarsi). Tuttavia, creando il proprio account, è possibile contare su funzioni aggiuntive come la sincronizzazione dei propri programmi preferiti con tutti i dispositivi e la creazione di raccolte.

Una volta aver lanciato l’app RaiPlay Radio, si può effettuare la registrazione o eseguire l’accesso. Al primo utilizzo, è possibile fare tap su Inizia per impostare le proprie preferenze di ascolto apponendo il segno di spunta vicino al nome dei propri programmi preferiti (in caso contrario, si può sempre fare tap su Salta per procedere oltre). Grazie all’app, è possibile accedere alle dirette radio dei 10 canali Radio Rai, vale a dire Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Radio Tutta Italiana, Rai Radio Classica, Rai Radio Techetè, Rai Radio Live, Rai Radio Kids e Rai Isoradio.

Ma come funziona precisamente l’app RaiPlay Radio?

Grazie all’applicazione si può: creare un catalogo proprio di programmi preferiti ed essere sempre aggiornati grazie a un servizio di notifiche; creare le proprie playlist personali aggiungendo contenuti audio che si preferiscono; usufruire della funzione “ascolta dopo” per recuperare i contenuti di interesse in un secondo momento.

Mediante il player si può ascoltare il programma selezionato, accedere alla sua scheda, cambiare canale e continuare a navigare nell’app. È possibile ascoltare il programma in onda in modalità live e, se il programma è già iniziato, riprenderne l’ascolto dall’inizio. Infine, si possono scorrere le immagini dei programmi: verso sinistra per rivivere quelli andati in onda fino al giorno prima, verso destra per consultare quelli del giorno successivo.