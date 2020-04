Tabletopia, giochi da tavolo online in isolamento

Daniele Particelli,

In questo periodo di isolamento domiciliare forzato si è costretti a rivedere le proprie abitudini, limitando il contatto con amici, parenti e conoscenti all’ambito virtuale. Chiamate e videochiamate non sono mai state così frequenti, ma perché limitarsi a parlare quando si può giocare in compagnia pur facendo il nostro dovere di cittadini e rimanere a casa?

La soluzione ci viene proposta da Tabletopia, un servizio gratuito che ci permette di giocare da tavolo online coi nostri amici attraverso un’applicazione ufficiale, disponibile per iOS, Android e tutte le piattaforme compatibili con Steam, o direttamente da browser senza dover installare nulla.

Tabletopia, tutti i dettagli

Tabletopia, i giochi disponibili(↑)

Oltre 800 giochi da tavolo e un motore di ricerca molto efficiente che permette di filtrare la scelta tramite una serie di parametri chiave: il numero di giocatori, la durata media del gioco, l’età suggerita e la lingua del gioco o l’indipendenza da una lingua in particolare.

Tra i titoli più noti e giocati vi segnaliamo:

Scythe

Terra Mystica

Secret Hitler

Santorini

Clans Of Caledonia

Lisboa

Cult

CO2

Dice Throne

Village

Imperial Settlers

Anachrony

Tang Garden

Nemo’s War

School Of Sorcery

Gladius

Dark Venture

Tabletopia, app e sito ufficiale(↑)

Il sito ufficiale di riferimento è Tabletopia.com. Da lì potrete scaricare l’applicazione ufficiale o gestire tutto tramite browser. Se, invece, siete utenti di Steam e avete già installato l’app sul vostro dispositivo, vi basterà cercare Tabletopia e procedere con il veloce download del gioco.

Vi facilitiamo la ricerca riportandovi i link diretti per il download delle varie versioni dell’app ufficiale di Tabletopia:

Tabletopia, giocare online con gli amici(↑)

Il fenomeno di Tabletopia è esploso proprio in queste settimane di isolamento in quasi tutto il Mondo e la caratteristica che lo ha reso un servizio di enorme successo è la possibilità che offre di organizzare delle partite online con gli amici. Una volta effettuata la registrazione e scelto il gioco che si vuole provare sarà sufficiente scegliere la modalità di gioco “PLAY HOTSEAT” e scegliere il numero di giocatori per far partire subito la partita.

La versione free di Tabletopia limita il numero di giocatori che possono unirsi al gioco a seconda del titolo scelto. Con la modalità premium, invece, si potranno estendere le partite ad un numero maggiore di giocatori.

Tabletopia, giocare online da soli(↑)

Tabletopia offre anche la possibilità di effettuare partite in solitaria, se e quando il titolo scelto lo permette. Nel caso in cui fosse disponibile la modalità solitaria, dopo aver scelto il gioco dovrete scegliere l’opzione “PLAY SOLO” per avviare la partita e contare su un sistema automatizzato per la gestione dei giocatori virtuali.

Tabletopia, giocare online con utenti causali(↑)

Se, invece, la modalità solitaria non vi convince o non vi soddisfa, Tabletopia vi permette di unirvi alle sessioni di gioco di altri giocatori o di aprire una voi stessi e permette ad altri giocatori solitari di unirsi e condividere così un momento di gioco a distanza.

Un’apposita opzione di Tabletopia, FIND AND PLAY, vi fornisce un elenco di tutte le partite, in corso o in fase di partenza, a cui potrete unirvi. Una chat interna vi faciliterà la comunicazione con gli altri utenti.

Tabletopia, la versione premium(↑)

Tabletopia si presenta come servizio free to play, ma offre anche un’opzione a pagamento che fornisce una serie di funzionalità aggiuntive, come la già citata possibilità di estendere le partite a tutti i vostri amici o quella di accedere a dei titoli premium che vengono nascosti agli utenti free.

Due le opzioni premium, Advanced e Pro, e la possibilità di provare gratuitamente il servizio per trenta giorni. Come accade anche per altri servizi online, il primo addebito avverrà allo scadere dei 30 giorni di prova e sarà sufficiente annullare il piano prima della scadenza per evitare l’addebito.

Poi c’è un’altra buona notizia: è necessario che soltanto uno del vostro gruppo di amici abbia attivato il piano premium e considerando i 30 giorni di prova disponibili e la possibilità per ciascuno dei vostri amici di testare il servizio premium per quei 30 giorni, ecco che potrete godervi ben più di qualche settimana di gioco senza alcun addebito.