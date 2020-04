Coop, come fare la spesa online con EasyCoop

Daniele Particelli,

Coop Italia è un sistema di cooperative italiane attivo su gran parte del territorio italiano. Da tempo, proprio grazie a Coop Alleanza 3.0, la più grande cooperativa di consumatori italiana nata dall’unione di Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest e Coop Estense, è nato il servizio di spesa online ribattezzato EasyCoop, e ovviamente potenziato durante questo periodo di pandemia di coronavirus COVID-19.

Se, come milioni di italiani in questo momento, preferite farvi consegnare la spesa a domicilio evitando code e scongiurando ogni possibilità di contagio, EasyCoop.

Ecco tutto quello che dovete sapere su EasyCoop.

EasyCoop, come funziona

Le zone coperte(↑)

EasyCoop è un servizio di spesa online attivo soltanto in alcune città e province italiane: Roma (16 comuni), Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mestre, Padova, Treviso e Vicenza.

Come effettuare la registrazione(↑)

Dopo aver accertato che l’area in cui vi trovate è coperta dal servizio EasyCoop dovete creare un account gratuito a questo indirizzo, indicare se si è soci Coop o meno, e completare il form di registrazione con nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, numero di cellulare, email e password di accesso.

Ora siete pronti per iniziare a fare la spesa comodamente da casa.

Scegliere i prodotti(↑)

Fare la spesa online su EasyCoop è facilissimo. Potete utilizzare la barra di ricerca in alto per fare delle ricerche mirate e trovare subito i prodotti che state cercando, o navigare tra le varie categorie e sottocategorie di prodotti disponibili nella barra in alto della schermata principale: Frutta e Verdure, Pasta, Pane e Farine, Dolci, Colazioni e Snack, Latte, Latticini, Uova, Acqua e Bevande, Casa e Persona e Surgelati a Gelati.

Ogni categoria ha delle sottocategorie più specifiche per guidarvi ancora meglio nella scelta dei prodotti che state cercando. Per inserire nel carrello il prodotto che avete scelto sarà sufficiente cliccare sull’icona del carrello che trovate sotto a ciascun prodotto, sotto al prezzo e vicino alla quantità del prodotto da acquistare.

Sconti e offerte(↑)

Come un qualunque supermercato fisico, anche EasyCoop propone giorno dopo giorno centinaia di prodotti in offerta. Navigando tra le varie categorie di prodotti potrete vedere a colpo d’occhio i prodotti in offerta, ma a questo indirizzo potrete scorrere direttamente tutti i prodotti del giorno in offerta.

Carrello e pagamento(↑)

Una volta completata la vostra spesa, il passaggio finale è la fase di checkout. Cliccando sull’icona del carrello che trovate nella parte destra della schermata principale. Da lì accederete all’elenco dei prodotti che state per acquistare, sistemare le quantità, rimuovere eventuali prodotti e controllare il totale della spesa.

Cliccando su VAI ALLA CASA accedere alla fase finale della procedura. In una situazione normale questa è la fase più semplice, ma vista la fase di emergenza che stiamo vivendo potrebbe non essere facilissimo trovare uno slot disponibile per la consegna.

Il pagamento della spesa può essere effettuato direttamente online utilizzando le principali carte di credito, debito e prepagate (Visa, MasterCard, American Express, Diners, PostePay) o tramite PayPal.

Costi e tempi di consegna(↑)

Il costo della consegna è variabile in funzione della fascia oraria scelta. Se si riesce a scegliere una fascia di consegna più ampia, il costo della consegna sarà minore. Più è l’urgenza, invece, più il costo sarà alto. Si parte da un minimo di 2,90 euro.

I soci Coop e i clienti EasyCoop che hanno più di 65 anni possono godere delle spese di spedizione gratuite durante il periodo dell’emergenza da coronavirus COVID-19.

I tempi di consegna variano a seconda della zona e del numero di richieste ricevute al momento in cui effettuate l’ordine. Va da sé che durante questa situazione di emergenza non è facilissimo riuscire a trovare uno slot disponibile, ma il consiglio è di avere pazienza e continuare a provare.