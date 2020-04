Skype: fare riunioni e videochiamare senza account

Redazione Webnews,

L’emergenza coronavirus ha innalzato in maniera esponenziale le ore di utilizzo di Skype e degli altri servizi per effettuare videochiamate, riunioni di lavoro e lezioni a distanza. Negli ultimi tempi ha ottenuto grandi consensi il servizio di Zoom, perché consente di fare tutto senza registrazioni e senza installazioni particolari, ma ci sono stati non pochi problemi tra dati forniti a Facebook senza autorizzazione, registrazioni divenute di dominio pubblico in Rete e conversazioni passate – contrariamente a quanto promesso – attraverso server cinesi.

Insomma, qual è l’alternativa se Zoom non si dimostra affidabile? Ebbene, Microsoft dopo aver reso disponibile Skype via browser ha anche introdotto una funzione chiamata Meet Now e rimasta sconosciuta ai più per lungo tempo. Insomma, anche se non si ha un account e non si vuole installare alcun applicativo, è possibile ugualmente partecipare ad una videoconversazione o addirittura avviare una propria riunione a distanza tramite il servizio messo a disposizione da Skype. Chi ne sta parlando oggi come di una nuova funzione, insomma, è stato abbastanza distratto, ma questa è un’altra storia e a noi ora interessa capire come rendere meno gravoso l’isolamento per l’emergenza coronavirus sfruttando al meglio quanto ci viene messo a disposizione dalla Rete.

Skype: creare una riunione gratuita

Andiamo su questo sito e clicchiamo a destra su Crea una riunione gratuita. Si aprirà una finestra riportante la dicitura Organizza una conferenza telefonica grazie a un singolo collegamento e all’interno della quale sono presenti: un link tipo Join.skype.com/pIBX7GhZgbok, un pulsante Condividi Invito e uno Avvia chiamata. Il link alla conversazione può essere copiato cliccando sull’apposita icona presente alla sua destra e poi inoltrato alle persone da invitare tramite messaggi privati e chat, oppure condiviso direttamente tramite la posta elettronica di Outlook e Gmail.

Skype: avviare una videochiamata senza account né app

A questo punto, dobbiamo cliccare su Avvia chiamata e scegliere un nickname con il quale ci si vuole presentare per iniziare la videochat con le persone a cui abbiamo inviato il link alla stessa. Attenzione, però, perché con i browser Microsoft Edge e Google Chrome la riunione a distanza o la videolezione viene avviata immediatamente, mentre con Firefox o altri browser apparirà una finestra di dialogo che chiede l’avvio (ove installata) o l’installazione dell’applicazione Skype.