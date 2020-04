Facebook, condivisione dello schermo per i Live

Redazione Webnews,

Facebook Live, il servizio di Facebook per le dirette streaming che fa il paio con Instagram Live, migliora di mese in mese per offrire agli utenti un’esperienza d’uso sempre più completa.

Tra le funzionalità più interessanti introdotte da Facebook con qualche mese di ritardo rispetto al lancio della piattaforma Live e sempre più apprezzata dagli utenti c’è la possibilità condividere il proprio schermo durante una diretta sul social network senza dover ricorrere a software di terze parti.

L’opzione di condivisione dello schermo durante le dirette con Facebook Live può essere attivata cliccando sul pulsante “Share Screen” che troviamo nella parte destra della schermata Live. Cliccando su di esso sarà richiesto di installare una specifica estensione per il browser che consente di condividere lo schermo all’interno di Facebook Live.

L’estensione è disponibile solo per il browser Google Chrome, quindi se avete necessità di sfruttare questa funzionalità c’è solo un modo per farlo. Gli utenti potranno scegliere se condividere una particolare app, una tab del browser o l’intero schermo, a seconda di quello che si intende mostrare agli utenti collegati.

Grazie alla possibilità di condividere lo schermo su Facebook Live, gli utenti possono creare trasmissioni particolari come video tutorial o trasmettere immagini di giochi e tanto altro ancora. Il tutto, senza dover ricorrere a software di terze parti sicuramente più configurabili e personalizzabili ma molto più complessi da sfruttare.

Trattasi, dunque, di un modo molto semplice anche se non personalizzabile di condividere lo schermo su Facebook Live. Chi cerca maggiore flessibilità e possibilità di personalizzazione per creare dirette sofisticate, dovrà, comunque, ancora rivolgersi a soluzioni di terze parti.

Facebook, comunque, sta dimostrando la volontà di voler investire ancora molto su Facebook Live, un servizio che sempre di più sta piacendo alle persone.