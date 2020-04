COVID-19, un’app per controllare lo stato della pandemia

Redazione Webnews,

La fonte per eccellenza per conoscere e tenere sotto controllo lo stato della pandemia di coronavirus COVID-19 è l’ormai noto Center for Systems Science and Engineering (CSSE) della Johns Hopkins University (JHU) di Bologna: a questo indirizzo si può avere una panoramica sempre aggiornata, Paese per Paese, con i dati dei positivi, dei guariti e dei deceduti man mano che vengono ufficializzati dai singoli Paesi.

Esiste una versione mobile della dashboard COVID-19, raggiungibile a questo indirizzo, ma la sua visualizzazione non è sempre perfetta e la navigazione all’interno della piattaforma può risultare un po’ macchinosa. Per questo oggi vogliamo segnalarvi un’applicazione per iOS, HEALTHLYNKED COVID-19 Tracker, che prende i dati direttamente dalla Johns Hopkins University, unitamente a quelli di DXY e Worldometer, e li traduce in modo fruibile facilmente anche da mobile.

L’app, totalmente gratuita, fornisce i dati aggiornati sull’epidemia di coronavirus COVID-19 nel Paese in cui ci si trova, l’Italia nel nostro caso, ma allo stesso tempo dà una panoramica globale della pandemia Paese per Paese. I dati, confermati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono anche illustrati in pratiche mappe che permettono di isolare i casi positivi, i decessi, i pazienti asintomatici e i sintomatici.

Un feed di notizie vi fornisce gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia di COVID-19 dalle principali testate del Mondo. Insomma, se volete rimanere aggiornati sull’andamento di questa pandemia che non scomparirà a breve, HEALTHLYNKED COVID-19 Tracker è un’ottima soluzione per dispositivi mobile.