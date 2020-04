JustEat, come si ordina il cibo a domicilio?

Redazione Webnews,

Il periodo di isolamento domiciliare forzato che stiamo vivendo ci ha costretto a dire addio a molte abitudini salutari come la cena fuori. Dal momento dell’entrata in vigore delle misure restrittive i ristoranti sono chiusi e possono soltanto effettuare consegne a domicilio. Come approfittare, quindi, di questi servizi per ordinare il pranzo o la cena a domicilio?

Il servizio più popolare e diffuso in Italia è quello offerta da JustEat, che attraverso il sito o l’applicazione ufficiale per smartphone vi permette di scegliere cosa ordinare a domicilio tra i ristoranti aderenti al servizio della vostra zona.

Vediamo insieme come effettuare un ordine grazie a JustEat.

JustEat, come funziona la consegna di cibo a domicilio

Le zone coperte (↑)

Il servizio di JustEat compre gran parte del territorio nazionale e tutte le città più grandi del Paese, a cominciare dai capoluoghi di provincia, ma anche città più piccole come Abbiategrasso, Anzio, Ariccia o Casoria, o ancora Civitanova Marche, Desio e Frascati.

L’elenco completo della città e delle aree coperte è disponibile a questo indirizzo, ma è sufficiente recarsi nell’homepage di JustEat, inserire il proprio indirizzo e scoprire subito se si è coperti dal servizio e quali ristoranti sono disponibili.

Come effettuare la registrazione (↑)

Dopo aver accertato la copertura del servizio di JustEat sarà necessario creare un account gratuito al vostro primo accesso al sito JustEat.it o tramite l’app ufficiale disponibile per iOS e Android.

La procedura di iscrizione vi chiederà di inserire soltanto le informazioni personali necessarie per la consegna del cibo a domicilio, da nome e cognome all’indirizzo, passando per il numero di cellulare ed una email e password di accesso.

A questo punto sarete pronti a navigare tra i ristoranti presenti su JustEat e farvi guidare dal vostro palato!

Scegliere il ristorante (↑)

A seconda della zona in cui vi trovate e dal numero di ristoranti disponibili per la consegna a domicilio, il menu di JustEat vi permetterà di effettuare ricerche a seconda della tipologia di cibo di cui avete voglia: pizza, hamburger, giapponese, cinese, panini, kebab e molto altro, incluso il gelato e i dolci.

Potete filtrare i risultati anche a seconda delle recensioni date dagli utenti dopo ogni consegna, ma anche sulla base del costo della consegna o delle offerte speciali disponibili di volta in volta.

Una volta scelto il ristorante da cui ordinare, JustEat vi proporrà l’elenco dei piatti disponibili divisi in comode categorie che faciliteranno la scelta. In alto visualizzerete il minimo d’ordine e il costo della consegna. Per selezionare il prodotto scelto sarà sufficiente selezionarlo e scegliere “Aggiungi all’ordine“.

Una volta completata la scelta del cibo a domicilio sarà sufficiente selezionare “Vai al checkout” per procedere con l’invio dell’ordine. Dopo aver controllato il riepilogo e verificati i costi di consegna, non vi resta che procedere al pagamento, che può essere effettuato direttamente online tramite le principali carte di credito, carte ricaricabili o tramite PayPal e, a seconda dei ristoranti, anche tramite contanti al momento della consegna.

Scegliete l’orario in cui volete ricevere a casa il cibo e completate la procedura! Ora non vi resta che attendere comodamente sul divano l’arrivo del vostro pranzo o della vostra cena.