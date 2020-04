Consegna farmaci a domicilio: il servizio di PharMap

Daniele Particelli,

Il periodo di isolamento domiciliare forzato che stiamo vivendo ci sta costringendo a limitare il più possibile gli spostamenti non soltanto per il nostro bene, ma per quello di tutta la comunità. L’acquisto di genere alimentari e di farmaci rientra ovviamente tra le necessità primarie, ma pur avendo la possibilità di uscire per questa tipologia di rifornimenti c’è chi, per un motivo o per un altro, preferisce affidarsi ai servizi che effettuano consegne a domicilio.

PharMap, forte dell’adesione di migliaia di farmacie e pafarmacie in tutto il territorio italiano, offre già da tempo un ottimo servizio di consegna dei farmaci o prodotti da farmacia a domicilio, garantendo una consegna in tempi molto brevi e la possibilità di acquistare anche farmaci che necessitano di ricetta. In questo caso, come vi spiegheremo nella guida, sarà sufficiente caricare la ricetta dematerializzata o una foto della ricetta sul sito al momento dell’ordine.

Ecco come ricevere i farmaci a domicilio grazie al servizio di PharMap.

PharMap, come funziona la consegna di farmaci a domicilio

Le zone coperte (↑)

Il servizio di PharMap, forte dell’adesione di migliaia di farmacie in tutta Italia, copre gran parte del territorio italiano, da centro-nord Italia con Arcore, Brescia, Cremona, Lissone, Longara, Gorgonzola e ovviamente città più grandi come Milano, Genova, Bologna, Torino e Verona al sud del Paese da Afragola a Capoterra, passando per Lecce, Modugno, Napoli, Messina, Palermo, Sassari e Cosenza.

L’elenco completo delle aree coperte è consultabile a questo indirizzo.

Come effettuare la registrazione (↑)

Dopo aver verificato la copertura del servizio di PharMap nella vostra città, sarà necessario creare un account gratuito al vostro primo accesso al sito www.pharmap.it o tramite l’app ufficiale disponibile per iOS e Android.

La procedura di iscrizione vi chiederà di inserire soltanto le informazioni personali necessarie per la consegna dei farmaci a domicilio, da nome e cognome all’indirizzo, passando per il numero di cellulare, una email e password di accesso e il codice fiscale.

Quali prodotti si possono acquistare (↑)

PharMap permette di richiedere la consegna a domicilio di qualsiasi prodotto della farmacia, inclusi i farmaci con obbligo di prescrizione medica. Il catalogo è vastissimo e si va dai prodotti per patologie e disturbi ai dispositivi medici, test e primo soccorso, ma anche prodotti per la vista, antinfiammatori e antidolorifici, integratori alimentari, prodotti per mamme e bambini e anche prodotti per i nostri amici a quattro zampe.

Potete effettuare la ricerca del prodotto o del farmaco utilizzando la barra di ricerca in alto oppure navigare tra le categorie e sottocategorie per scoprire prodotti di cui magari non eravate a conoscenza.

Come fare per i farmaci con la ricetta (↑)

Il servizio di PharMap è pensato anche per i farmaci acquistabili tramite ricetta. La procedura, così come descritta da PharMap, è semplicissima: basterà caricare la ricetta dematerializzata o la foto della ricetta medica cartacea poco prima di procedere al pagamento. Se la ricetta è già in Farmacia basterà selezionare l’opzione “ricetta in farmacia“.

Se invece non possiedi la ricetta, sempre prima di procedere al pagamento, puoi richiedere di ritirarla attraverso un Pharmaper, chi si occupa di effettuare le consegne, all’indirizzo da te indicato. In questo caso, sarà necessario indicare il nome del tuo medico o della persona presso cui si trova la ricetta, l’indirizzo e l’orario in cui vuoi che venga ritirata. Il Pharmaper, dopo aver ritirato la ricetta, si recherà in Farmacia a ritirare i tuoi prodotti e te li consegnerà direttamente a casa.

Come effettuare l’ordine (↑)

Una volta completata la scelta del farmaco o del prodotto di cui avete necessità non dovete far altro che scegliere la quantità desiderata ed aggiungere il prodotto al carrello. Vi verrà richiesto di inserire il vostro indirizzo, così da avere un’ulteriore conferma della copertura.

Quando avrete scelto i prodotti, cliccando in alto a destra sull’icona del carrello accederete al riepilogo dell’ordine. Da lì potrete verificare i prezzi e le quantità prima di procedere all’invio dell’ordine.

La fase successiva è quella della scelta della farmacia convenzionata con PharMap. In base all’indirizzo che avete indicato vi verrà fornito un elenco delle farmacie disponibili per la consegna a domicilio dei prodotti da voi richiesti. A seconda del numero delle richieste ricevute potrebbe non essere sempre disponibile la consegna veloce in un’ora, ma se non avete urgenze potete scegliere la modalità in 24 ore che ha un costo di 1,99 euro. Scelto lo slot orario potete procedere al pagamento.

Costi e tempi di consegna (↑)

Il servizio di consegna di farmaci a domicilio varia in base alla tipologia di consegna selezionata. Se non si ha particolare urgenza il costo è di 1,99 euro a consegna, che sarà effettuata nelle 24 ore o 48 ore successive. Se, invece, si ha bisogno di un farmaco con più urgenza si può richiedere il servizio fast in 60 minuti al costo di 3,99 euro a consegna.

La prima consegna dopo l’iscrizione è gratuita, ma periodicamente vengono lanciate delle iniziative per avere la consegna gratuita anche se si è già clienti di PharMap.

Non è prevista alcuna spesa minima per poter usufruire del servizio di consegna di farmaci online e il pagamento può essere effettuato online in modo sicuro attraverso le carte Visa e MasterCard oppure in contanti al momento della consegna dei prodotti richiesti.