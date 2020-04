Instagram, come scoprire se un account ti sta seguendo

Redazione Webnews,

I principali social network gestiscono in modo differenze la visualizzazione dei follower. Twitter è sicuramente il più chiaro: basta andare sul profilo di un utente per scoprire se ci sta seguendo o meno. Facebook, impostato col sistema degli amici, ci permette a colpo d’occhio di vedere se siamo o meno collegati con un particolare utente.

Diverso, invece, è il discorso per Instagram. Se è vero che la lista delle persone che seguiamo e di quella delle persone che ci seguono è pubblica, è altrettanto vero che andare ogni volta a scorrere il lungo elenco per trovare l’utente che siamo cercando può risultare dispendioso in termini di tempo.

C’è un trucco semplicissimo, però, per andare a colpo sicuro e vedere se un determinato utente vi sta seguendo. La soluzione ci arriva proprio dalle liste pubbliche dei follower e dei seguiti, le nostre e quelle degli altri utenti.

Se volete scoprire in pochi istanti se una persona o una pagina vi sta seguendo su Instagram, tutto quello che dovete fare è visualizzare quel particolare profilo e recarvi nella lista delle persone seguite: il vostro account, nel caso in cui sia seguito da quel profilo, sarà sempre il primo della lista.

Se il vostro account non sarà il primo di quell’elenco, la spiegazione è soltanto una: quell’utente non vi sta seguendo su Instagram.