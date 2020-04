Come cambiare l’immagine del profilo su Netflix

Redazione Webnews,

Se avete più di un profilo su Netflix e siete ancora fermi all’immagine di profilo che vi è stata assegnata al momento dell’iscrizione al popolare servizio di streaming, forse è giunto il momento di rendere un po’ più personale il vostro profilo andando a scegliere tra la moltitudine di immagini proposte da Netflix e tratte dai principali prodotti originali disponibili sulla piattaforma.

Periodicamente Netflix introduce nuove serie di immagini man mano che nuove serie originali vengono rilasciate, che si tratti di prodotti per bambini o pensati per un pubblico più adulto. Nell’ultimo periodo, ad esempio, sono state rilasciare le immagini per profilo de La Casa Di Carta o della serie di documentari Our Planet, ma anche The Crown, Black Mirror e The Witcher.

I bambini, invece, possono andare a pescare da serie come Ask The Storybots, Super Monsters, Larva Island e The Dragon Prince. C’è davvero l’imbarazzo della scelta. Come fare per cambiare l’immagine del profilo su Netflix? È presto detto.

Vi basterà recarvi nelle impostazioni del vostro profilo su Netflix – a questo indirizzo il collegamento rapido – e cliccare sulla foto profilo attuale. Da lì si aprirà l’elenco di tutte le immagini disponibili al netto di quelle già in uso dagli altri profilo legati al vostro account di Netflix.

Una volta selezionata l’immagine che fa al caso vostro non dovete far altro che cliccare su Procedi per salvare la modifica effettuata.