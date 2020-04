COVID-19, come effettuare donazioni su TikTok

Redazione Webnews,

TikTok, il social network cinese più popolare tra i giovanissimi anche in Italia, ha deciso di fare qualcosa per la pandemia di coronavirus COVID-19 ancora in corso dando agli utenti la possibilità di effettuare donazioni direttamente dall’app.

La novità, disponibile subito anche in Italia oltre a Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania, consiste in uno sticker che i tiktoker possono applicare ai propri video o alle proprie dirette per permettere ai propri follower di effettuare donazioni ad una serie di enti e organizzazioni impegnati in questi mesi nella lotta al COVID-19.

TikTok ha selezionato una serie di organizzazioni a cui poter effettuare le donazioni – in Italia c’è la Croce Rossa – e ha avviato una collaborazione con la piattaforma di fundraising Tiltify per rendere più rapide e semplici le operazioni di donazione all’interno dell’app di TikTok. È possibile donare anche soltanto 1 euro e TikTok ha già garantito l’impegno ad eguagliare con una donazione tutti i fondi che saranno raccolti dal social network fino al 27 maggio prossimo.

Per ogni euro donato dagli utenti italiani, insomma, TikTok donerà un euro a quella stessa organizzazione, così da raddoppiare lo sforzo fino ad un massimo di 10 milioni di dollari. La nuova funzionalità, spiegano da TikTok, sarà permanente e la lista delle organizzazioni e degli enti a cui donare verrà ampliato nel corso dei mesi.

TikTok, come aggiungere uno sticker per le donazioni

Per aggiungere uno sticker per le donazioni ad un TikTok è sufficiente recarsi nella pagina di modifica e selezionare lo sticker COVID-19, scegliere l’organizzazione tra quelle proposte da TikTok e posizionare lo sticker in un qualsiasi punto del video per iniziare subito a raccogliere donazioni tra i propri follower.

A gestire il tutto ci penserà, come già anticipato, la piattaforma Tiltify.