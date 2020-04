RinascitaDigitale: live show non-stop per l’1 maggio

Redazione Webnews,

Il lockdown non ferma la Festa dell’1 maggio dedicata ai lavoratori, grazie ad un’iniziativa di Stefano Saladino su RinascitaDigitale.it, il progetto di formazione gratuita già entrato a far parte dell’iniziativa Solidarietà Digitale del Governo. L’isolamento cui è stata costretta la popolazione italiana, ma non solo, ha inevitabilmente portato le persone verso un maggiore sfruttamento delle nuove tecnologie, che saranno anche il punto di partenza del live show non-stop in programma venerdì 1 maggio.

All’inizio della pandemia, proprio Saladino – CEO di Mashub, società che si occupa dello sviluppo di strategie di Marketing e Comunicazione per le aziende – ha lanciato una piattaforma gratuita dedicata alla formazione con l’obiettivo di coinvolgere altri imprenditori, ma anche artisti e innovatori. Da una costola di Rinascitadigitale.it è nato così il nuovo canale Rinascita Artistica, dedicato a tutti quegli artisti costretti ad interrompere le proprie attività per via del lockdown. Il progetto ha incontrato importanti adesioni e venerdì 1 maggio, dalle 15.00 alle 18.00, proprio Rinascita Digitale sarà il palcoscenico (virtuale) di un’iniziativa artistica che si avvarrà della direzione di Gian Chi Performer della creatività. Vi prenderanno parte tanti artisti già noti ed emergenti del panorama nazionale, che consentiranno di trascorrere un pomeriggio “alternativo” tra musica e arte.

1 maggio su RinascitaDigitale: gli artisti in scaletta

Tra gli artisti che hanno dato la loro adesione ci sono Mike Orange, il cantautore Mattia Scarpa, ma non mancherà il djSet di musica elettronica tenuto dagli artisti di Temporeale, centro di ricerca produzione e didattica musicale. Tra gli spettacoli in scaletta (qui il programma completo dell’evento) anche l’arte visuale di Edoardo Nardin e le performance dello showman Paolo Agrati. E ancora la stand-up poetry di Ciccio Rigoli, l’attore Davide Priore, ma non mancheranno sketch comici grazie a Luca Bassi Andreasi e alla cabarettista di Zelig Laura Magni. Si esibiranno sul palco virtuale anche i circensi Tiziano Colombo, Maria Allevi, Stefano Papia ed Emanuele Maio, mentre nel pomeriggio l’evento si concluderà con l’animazione e il Djset vintage di Mike Comincini.