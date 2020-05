Windows 10: due novità con l’ultimo update

Redazione Webnews,

Microsoft ha per ora accantonato gli aggiornamenti secondari e non obbligatori di Windows 10 per via dell’emergenza coronavirus, ma rimangono attivi gli update per gli iscritti al Fast Ring, il programma che consente di testare in anteprima le nuove funzioni realizzate dagli ingegneri di Redmond. Nell’ultima versione rilasciata nel Fast Ring, ovvero la Preview Build 19619.1000 non mancano due strumenti assai interessanti: uno per essere costantemente informati sull’emergenza Covid-19 e l’altra per la riproduzione di musica sullo smartphone tramite il computer.

Windows 10: la nuova sezione Covid-19

Nel menu di Windows sbarca la sezione presente su Bing dedicata al coronavirus. Si tratta di una mappa interattiva realizzata dalla Hopkins University e che fornisce in tempo reale i dati sui contagio e la diffusione dell’epidemia, ma non solo. Non manca, infatti, un feed con le notizie verificate per rimanere sempre aggiornati su quanto sta accadendo nel mondo durante la pandemia. La nuova sezione sarà disponibile direttamente nella barra di ricerca di Windows 10.

Windows 10: gestire musica su smartphone da PC

Il tuo Telefono, che può essere scaricata gratis da Microsoft Store, è l’app alla quale l’azienda di Redmond sta dedicando molte risorse. Basta installare sul proprio computer e sullo smartphone per consentire ai due dispositivi di dialogare, rendendoci la vita molto più semplice. Nel corso dei mesi l’app è stata arricchita molto e con il nuovo update avrà una nuova funzione: gli utenti potranno finalmente gestire la riproduzione della musica presente sullo smartphone anche dal computer.

Dopo aver avviato l’app Il tuo Telefono sul PC, in basso viene mostrato il widget della riproduzione musicale dello smartphone, che varia ovviamente a seconda dell’app che utilizziamo sul dispositivo per ascoltare le nostre canzoni preferite. Con il mouse possiamo a questo punto correre tra i brani, cambiare album o artista. La nuova funzione è compatibile sia con i telefonini Android (dalla versione 7.0 in poi) sia con gli iPhone dotati di una delle ultime versioni di iOS.