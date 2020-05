Microsoft Surface Go 2 e Book 3: caratteristiche e prezzi

Redazione Webnews,

Microsoft ha tolto ufficialmente i veli a quattro nuovi prodotti della famiglia Surface: stiamo parlando di Surface Go 2, Surface Book 3, Surface Headphones 2 e Surface Earbuds. Sono dedicati rispettivamente a produttività, creatività, studio ed intrattenimento, pensati per venire incontro ad ogni esigenza, anche in mobilità, ed è possibile preordinarli già da oggi.

Surface Go 2: caratteristiche e prezzo

Microsoft Surface Go 2 ricorda nel design il suo predecessore, ma in questa edizione dispone di un display PixelSense da 10,5”, garantisce una maggiore durata della batteria e promette prestazioni fino al 64% più veloci. Tra le caratteristiche del nuovo dispositivo c’è anche Studio Mics, un doppio microfono che consente di migliorare la qualità della voce riducendo al minimo il rumore, e una fotocamere da 5 Megapixel per riprese anche in condizioni di scarsa luminosità. E non è tutto, perché tramite la nuova app Camera, è possibile scansionare documenti e utilizzare al meglio le lavagne di lavoro tramite la fotocamera posteriori. Il comparto di Surface Go 2, combinato con Surface Pen, rappresenta una soluzione ideale sia per chi lavora sia per gli studenti. Surface Go 2 è personalizzabile con Type Cover e accessori dei seguenti colori: Grigio Antracite, Nero, Rosso Papavero e Blu Ghiaccio. Il prodotto sarà disponibile a partire dal 12 maggio al prezzo di 469 euro (acquistandolo in pre-order sul Microsoft Store in omaggio si ottiene anche un Surface Mobile Mouse).

Surface Book 3: caratteristiche e prezzo

Microsoft Surface Book 3 migliora del 50% le prestazioni del suo predecessore e garantisce un’auotonomia di 17,5 ore di attività. È disponibile in due varianti, una da 13” o 15”, con un Display PixelSense ad alta risoluzione. Il comparto “esterno” è completato da un trackpad liscio e preciso e da una tastiera confortevole. Al suo interno pulsa una CPU Intel Core di decima generazione, oltre alla possibilità di scegliere la GPU discreta NVIDIA. Surface Book 3 offre 32 GB di RAM e gli amanti del gaming apprezzeranno di sicuro il fatto che la versione da 15” arrivi sul mercato con una GPU NVDIA GeForce, che consente di giocare ai più grandi titoli del catalogo Xbox Game Pass per PC a 1080p in 60 frame al secondo. Opzionalmente è disponibile anche una configurazione con una scheda grafica NVIDIA Quadro RTX 3000, che viene incontro ad esigenze particolari di aziende e università. Il Surface Book 3, nella versione da 13” e da 15”, sarà ufficialmente sul mercato a partire dal prossimo 5 giugno a partire da 1.849 euro (preordinandolo sullo Store ufficiale Microsoft si avrà in omaggio una Surface Pen).

Surface Headphones 2

Contestualmente a Surface Go 2 e Surface Book 3, Microsoft ha presentato anche le Surface Headphones 2, che garantiscono una nuova esperienza sonora, maggiormente comoda e che sfrutta 13 livelli di riduzione del rumore. L’autonomia si spinge fino a 20 ore di utilizzo e attraverso i quadranti presenti sulla cuffia esterna per bloccare o amplificare le voci umane. Dal punto di vista estetico sono rinnovate rispetto alle cuffie della precedente generazione, e tramite la rotazione di 180 gradi è ancora più semplice poggiare le cuffie sul collo. Le Surface Headphones 2, saranno esclusivamente in vendita sul Microsoft Store dal 5 giugno al prezzo di 279,99 euro.

Surface Earbuds

Anche le Surface Earbuds sono acquistabili esclusivamente sullo Store Microsoft al prezzo di 219 euro a partire dal 12 maggio. Le caratteristiche principali sono la vestibilità e la stabilità, oltre alla comodità dei controlli touch che consentono di effettuare chiamate o scorrere la riproduzione dei brani musicali senza dover agire sullo smartphone. L’audio Omnisonic si sposa perfettamente con servizi come Spotify, ma l’integrazione con Microsoft 365 rende semplicissima anche la lettura delle email con Play My Emails tramite l’app Outlook Mobile per iOS o la dettatura di testi su Word, Outlook e PowerPoint. Ricaricabili in modalità wireless, hanno una durata di utilizzo pari ad una giornata.