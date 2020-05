Facebook: come nascondere i Mi Piace

Redazione Webnews,

Della privacy su Facebook se ne discute sostanzialmente sin dal giorno in cui Mark Zuckerberg ha messo online il suo social network. Negli anni la piattaforma si è evoluta e per rispondere agli stimoli dei legislatori ha perfezionato il proprio sistema di gestione di dati e informazioni. Di base ci sono cose che Facebook costringe a tenere in bella mostra a tutti o quasi, altre che invece si possono occultare smanettando con le opzioni della privacy. Tra queste c’è la funzione che ci consente di nascondere i Mi Piace, ovvero i Like che abbiamo apposto a pagine di artisti, programmi televisivi, aziende e quant’altro.

Come nascondere i Mi Piace alle pagine Facebook

Per nascondere i Mi Piace, andiamo innanzitutto sul nostro Diario di Facebook e clicchiamo sul menù a tendina Altro. Dalla finestra che si apre selezioniamo la voce “Mi Piace”. Ci viene mostrato un riepilogo con tutti i like che abbiamo messo alle pagine ed eventualmente revocarli uno per volta. Per fare ricerche più rapide, è possibile entrare nei menu tematici delle pagine, selezionando ad esempio Film, Programmi TV, Libri etc. Tramite il simbolo della matita (Gestisci), è possibile accedere alle impostazioni Modifica la privacy dei tuoi Mi Piace, ma anche Modifica la privacy di chi segui.

Si possono nascondere pagine che non vogliamo siano associate pubblicamente al nostro nome e l’impostazione, tenendo conto che una volta modificata la privacy di una categoria di pagine, l’impostazione riguarderà anche quelle cui daremo il nostro apprezzamento in futuro. Nel caso, invece, dei Like dati direttamente sui siti, gli stessi rimangono sempre pubblici, a meno che dopo aver pubblicato il sito cui è stato messo il Mi Piace sul proprio Diario, premiamo l’icona raffigurante il mondo e cambiando la visibilità in Amici o Solo Io.

Come nascondere i Mi Piace a post e commenti

Dal Registro attività – che si raggiunge tramite il menu a tendina che si apre premendo la freccia verso il basso presente sulla barra superiore – è possibile accedere invece all’elenco di tutti i Mi Piace dati in passato a post e commenti ed eventualmente nasconderli o revocarli. Per effettuare ricerche più rapide, possiamo inserire una parola chiave nel form in alto e cercare tra le attività.