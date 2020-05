Matteo Tontini,

Il WMF lancia il Digital Skills Assessment, il primo Assessment nazionale sulle Competenze Digitali per elaborare un quadro aggiornato delle digital skill in Italia. Comprenderne il motivo è molto semplice: oggigiorno, il mercato del lavoro tiene sempre più conto delle competenze digitali degli individui, tra le più richieste al momento dell’assunzione e non solo.

Di conseguenza, valutare le skill è una priorità non solo per chi se ne occupa in prima persona, ma anche per gli insegnanti, i dipendenti di piccole e medie imprese e i cittadini stessi, che devono stare al passo coi tempi. Quindi il Digital Skills Assessment è rivolto a studenti, impiegati, freelance professionisti che hanno intenzione di misurare le proprie conoscenze e orientare al meglio la propria formazione professionale.

Iscriversi al Digital Skills Assessment è gratuito e l’invito è aperto a tutti. La prima fase dell’Assessment si terrà durante l’edizione online del WMF2020 (4, 5 e 6 giugno) con un test online per la valutazione delle competenze – che sarà sottoposto a tutti gli iscritti. Dopo una valutazione da parte di un’apposita commissione composta dai CEO e dai Manager delle aziende partner del WMF, saranno selezionati i partecipanti che potranno accedere alla seconda fase dell’Assessment, prevista per il 19, 20 e 21 novembre – quando il Festival tornerà a Rimini.

All’interno della fiera saranno realizzate numerose iniziative come il Job Placement ed eventi di formazione verticali sul mondo HR e su come la trasformazione digitale sta cambiando il mercato del lavoro. Tutte le informazioni per partecipare al Digital Skills Assessment del WMF sono disponibili sul sito del Festival a questo indirizzo.