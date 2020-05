Instagram: nuovi consigli per evitare il blocco dei contenuti

Redazione Webnews,

Sono settimane di grandi cambiamenti per Instagram, che oltre ad aggiungere nuove funzioni al social network e all’app, sta rendendo maggiormente approfondite le guide per consentire agli utenti di fruire dei servizi nel miglioro modo possibile. In ordine di tempo, sono arrivate la nuova sezione di guide per i contenuti dedicati al benessere e le nuove linee guida per l’uso della musica nei video che vengono caricati sul social network o utilizzata durante le dirette. I social network sono considerati da alcuni terreno fertile per le violazioni dei copyright, ma negli anni gli algoritmi sono diventati sempre più precisi nel rilevare le violazioni.

Instagram: no ai brani completi nei video

Tramite le nuove linee guida sulle colonne sonore di video e dirette, la società di proprietà di Facebook vuole aiutare gli utenti nella distinzione immediata tra i contenuti consentiti e quelli che invece sono rischiosi. Contestualmente, Instagram avvisa gli iscritti in caso di blocchi dei contenuti. Tramite le notifiche in-app, il social network spiega quale sia il problema e supporta l’utente nella risoluzione anticipata. Nelle regole generali per l’uso della musica nei video e durante i live, Instagram spiega ad esempio che le tracce complete sono a rischio violazione copyright, quindi i contenuti possono essere facilmente bloccati.

Come evitare il blocco dei contenuti su Instagram

Per risolvere questo inconveniente, è meglio utilizzare estratti delle tracce, spezzoni insomma, che non violano i diritti d’autore e garantiscono che il contenuto rimanga online senza rischio di rivendicazioni. E non è tutto, perché Instagram ricorda anche che quando si pubblica un video, la componente audio non deve averne la priorità, ma è il filmato ad essere prioritario, le immagini devono avere maggiore rilievo. Ovviamente, all’interno delle linee guida è possibile leggere altri suggerimenti che rendono più semplice la fruizione del social network e la condivisione dei contenuti.